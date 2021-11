SVEDOK SARADNIK OTKRIVA DIJANINE TAJNE? Advokat objasnio šta sledi u istrazi protiv bivše državne sekretarke PREDMET JE GOLICAV

Advokat Aleksandar Radivojević navodi da se prema njegovim informacijama nekadašnjoj državnoj sekretarki u MUP Dijani Hrkalović stavlja na teret trgovina uticajem i da tužilaštvo ima više načina da vodi taj predmet.

- Kompletan predmet se nalazi u Javnom tužilaštvu. Tužilaštvo određuje tok predmeta. Istraga sama po sebi nije javna. Ono što se u ovom momentu Dijani Hrkalović stavlja na teret jeste trgovina uticajem. Radi se o produženom krivičnom delu. To znači da je izvršeno više krivičnih dela. Pošto je to bilo u vrlo kratkom periodu, na identičan ili sličan način, zakon omogućava da to bude jedno krivično delo - objasnio je Radivojević u "Redakciji".

Poslednje informacije glase da je Hrkalovićeva počela da sarađuje sa državnim organima, a Radivojević je naveo neke od mogućnosti.

- Tužilaštvo ima širok dijapazon mogućnosti na koji način će voditi ovaj predmet. Od toga da li će biti prvookrivljena sa još drugim okrivljenima i da li će nekome ponuditi da bude svedok saradnik... Imaju vrlo otvorene mogućnosti. Neke stvari radi MUP prema nalogu Javnog tužilaštva, ali ono što je cilj jeste da se ustanovi istina, da se vidi kakva su krivična dela počinjena i da se onda podigne optužnica - naveo je Radivojević.

foto: Kurir Televizija

Advokat je istakao da su sposobnosti kojim se Hrkalovićeva predstavila velike.

- Ovaj predmet je toliko golicav u svakoj varijanti. Vi imate nekoga ko je postao državni sekretar sa dvadeset i nešto godina, nekoga ko je pravio karijeru kao diplomirani psiholog u BIA... Da li su njene sposobnosti toliko velike da je uspela da prevari BIA ili je u pitanju određeni sistem na koji se regrutuju takvi ljudi - zapitao se Radivojević.

Nekadašnja državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović, podsetimo, prekjuče je ponovo saslušana u Tužilaštvu za organizovani kriminal, pošto je prema nezvaničnim informacijama protiv nje proširena istraga koja se vodi zbog trgovine uticajem.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:21 DIJANA BILA DEO GRUPE KOJA JE PLANIRALA ATENTAT NA VUČIĆA: Obaveštajac otkrio šokantne detalje afere NIJE DŽABE DOVEDENA U MUP