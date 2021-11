RADNICI O MOGUĆEM UZROKU DETONACIJE U BUBANJ POTOKU: Do eksplozije došlo tokom rukovanja raketama? GELERI LETELI NA SVE STRANE

Do stravične eksplozije u fabrici u krugu fabrike "EdePro" u Bubanj Potoku, u kojoj su poginule dve osobe Miljan Jojić (38) i Miloš Saković (21), a 16 je povređeno, prema mišljenju radnika, došlo je prilikom rukovanja raketama.

Istraga nesreće u Bubanj Potoku je u toku i zvanične informacije o tome šta je dovelo do nezapamćenje eksplozije, koja se dogodila u utorak, nema, međutim radnici zaposleni u fabrici veruju da do nje nije moglo da dođe zbog tehničkih problema ili kvara, već samo tokom rukovanja raketama.

- Novi je magacin, nema šanse da je nešto do magacina, nema čak ni struje još, mora da je došlo do nekog problema tokom rukovanja raketama. One se nose viljuškarima - priča za "Blic" jedan zaposleni u fabrici "EdePro".

U ovom magacinu se u trenutku eksplozije nalazilo 500 raketa u drvenim sanducima, od kojih svaka ima 30 kg raketnog eksploziva. Fabrika, kako objašnjavaju, radi u dve smene, a presek je oko 14 sati, i baš u to vreme, kada je u fabrici bilo više od 100 radnika došlo je do detonacije.

- U 14 sati je bilo vreme isporuke, i tada je smena u fabrici pa je bilo i više od 100 radnika tu kada je došlo do eksplozije - kaže sagovornik i opisuje šta se događalo:

"Geleri leteli i udarali u susedno brdo, kažu da su išli i mnogo dalje."

Iz fabrike "EdePro" nakon tragedije nisu želeli da daju izjave za medije. U kancelarijama ove firme, koje se nalaze u centru Beograda, rekli su da ne mogu da daju izjave za medije.

- Firma pomaže nadležnim institucijama, kao što smo dali obaveštenje. Nema ko da vam išta kaže, moraćete da sačekate zvanično - rekla je zaposlena u ovoj kompaniji.

(Kurir.rs/Blic)

