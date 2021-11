STIGLI DNK NALAZI VEŠTAČENJA DOKAZA O UBISTVU ĐOKIĆA: Nema tragova braće Jojke, ali evo gde su sve pronađeni Džonićevi otisci!

Advokati braće Milošević, poznatiji kao braća Jojke, i advokat braće Džonić Milana i Stefana, govorili otkrili su rezultate veštačenja materijalih dokaza o ubistvu porodice Đokić.

Naime, potvrđeno je veštačenjem da nema DNK tragova braće Jojke na dokazima koji su nađeni na mestu ubistva Đokića.

- Klijenti se drže dosta dobro, veruju da će se sve završiti u najkraćem mogućem roku i da će ići svojim kućama. Stigao je određeni broj dokaza, stigli su rezultati veštačenja koji potvrđuju ono što i odbrana Miloševića tvrdi. A to je da oni nemaju nikakve veze sa zločinom, a njihovih tragova u DNK veštačenju nema nigde - rekao je advokat Mladen Magdalenić.

Tragova Gorana Džonića ima na novcu, trakama, kesama, oružje, pištolj, utvrđeno je veštačenjem.

- Zaključili smo da ni jedan dokaz ne upućuje na to da su naši branjenici mogli da budu povezani sa ovim krivičnim delom koje im se stavlja na teret. Ni na nađenom pištolju koji je posedovao Džonić, jednostavno nema DNK tragova naših branjenika (braće Jojke). Svi ti dokazi ukazuju da je to krivično delo mogao samo on da izvrši - naveo je advokat Andrija Magdalenić.

Advokat braće Džonić, Milana i Stefana, rekao je da je pre 2 dana uložio žalbu na odluku da se njegovim klijentima produži pritvor, budući da kako on tvrdi nema dokaza da oni i dalje budu u pritvoru.

