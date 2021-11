MONSTRUOZNO! ROĐENU ĆERKU SILOVAO 140 PUTA: Srbin osuđen u Švajcarskoj na 10 godina robije

Sud u gradu Vinterturu proglasio oca krivim zbog toga što je od 2018. godine do hapšenja u maju 2020. činio incest, a utvrđeno je da je svoje dete prvi put obljubio tokom odmora u Srbiji

Sud u Vinterturu u Švajcarskoj osudio je jednog Srbina (41) na 10 godina zatvora zbog toga što je svoju ćerku (16) silovao čak 140 puta!

Kako prenosi švajcarski portal Blik, utvrđeno je da je Srbin svoje maloletno dete prvi put silovao 2018. godine i to dok su bili na odmoru u Srbiji, kod devojčicine bake.

Negirao optužbe

- Tada je ćerki oduzeo nevinost, bio je pijan i pretio joj je, a seksualno zlostavljanje se nastavilo i kasnije. Utvrđeno je da je 140 puta napastvovao devojčicu - prenosi Blik navode sa suđenja ovom Srbinu, koji je početkom novembra proglašen krivim za krivična dela višestruko silovanje, incest, pretnje, kršenje zakona o narkoticima i obmanu.

Iako je otac monstrum tokom sudskog postupka negirao optužbe, sud mu nije poverovao.

- Izjave žrtve su verodostojne i detaljne. Uzdržaću se od ponavljanja opisa krivičnih dela, ali samo neko ko je te strahote preživeo, može tako detaljno i da ih prepriča. Pored toga, njene izjave potvrdilo je i nekoliko svedoka - rekao je sudija obrazlažući svoju odluku da Srbin bude kažnjen sa 10 godina zatvora i proterivanjem iz Švajcarske na 15 godina, kao i novčano.

Ročište na kom je Srbinu izrečena zatvorska kazna proteklo je burno, a okrivljeni otac je sa optuženičke klupe poručio "da su mu supruga i ćerka sve ovo smestile".

- Ove optužbe protiv mene su strašne i nehumane. Žena i ćerka su me lažno optužile da bi mi se osvetile, jer sam u prošlosti imao ljubavnu aferu sa ženinom sestrom i ona me od tada mrzi. Tragično je to što je moja ćerka ove optužbe iznela pod pritiskom svoje majke - navodno je rekao okrivljeni u sudnici i u suzama upitao ćerku: "Zašto ovo radiš?".

On glumi

Na te njegove reči, žrtva, koja je, kako je to tužilac ocenio, trpela sistematsko psihičko i fizičko zlostavljanje, počela je da viče: "Priznaj!", dok su njeni rođaci dodali: "Ne verujte mu, ovo je sve gluma!". Sudija je tokom postupka pitao žrtvu zbog čega nije pokušala da se odupre svom ocu i odbrani se, a nesrećna devojčica je odgovorila:

- Bojala sam ga se. Ja sam volela svog oca više od svega, a on me je potpuno upropastio i uništio. Psihički i fizički sam iscrpljena. Inače, žrtva pati od posttraumatskog sindroma i ima napade panike, zbog čega se leči kod psihijatra.

- Ona je i 2016. prijavila oca za seksualni napad, ali je tada, na nagovor porodice, povukla tužbu. Dve godine kasnije usledio je njen horor, zbog čega je sada njen otac osuđen. Takođe, utvrđeno je i da je otac maloletnoj ćerki davao kokain - pišu švajcarski mediji.

Nakon izricanja presude, branilac okrivljenog je najavio da će se na ovu presudu žaliti Višem sudu u Cirihu, smatrajući da je njegov klijent trebalo da bude oslobođen.

Advokat negoduje

- Reč je o presudi bez ikakvih dokaza. Između ostalog, baka u čijoj kući se u Srbiji navodno dogodilo prvo silovanje nije čula da njena unuka doziva upomoć. Jasno je o čemu se ovde radi, majka i ćerka hoće da ga se otarase - rekao je advokat i zatražio da se Srbinu isplati odšteta na ime neosnovanog boravka u pritvoru, u kom se nalazi od maja 2020. godine, kada je uhapšen.

(Kurir.rs - B. Travica)

