OTAC ĆERKI ODUZEO NEVINOST SA 14 GODINA: Monstrum je SILOVAO JOŠ 140 PUTA, a već je robijao zbog napastvovanja!

Nakon saznanja da je sud u Vinterturu u Švajcarskoj osudio jednog Srbina (41) na 10 godina zatvora zbog toga što je svoju ćerku (16) silovao čak 140 puta, došlo se do novih detalja, a to je da je on već dva puta bio na robiji!

Kako prenosi švajcarski portal Blik, Srbin je već bio osuđivan za silovanje u Srbiji.

- Osuđeni Srbin je u Švajcarsku doputovao 2015. godine, gde je živeo s porodicom sve do hapšenja u maju 2020. On ima policijski dosije i u prošlosti je dva puta bio na robiji, jednom u Nemačkoj, a jednom u Srbiji - piše švajcarski portal 20min.ch. i dodaje:

- U svojoj domovini je bio osuđivan takođe za silovanje, dok je u Nemačkoj u zatvoru proveo pet godina i tri meseca zbog pljačke banke.

Novčana kazna Mora da plati skoro 100.000 franaka Pored zatvorske kazne i proterivanja, osuđeni otac moraće da plati i novčanu kaznu. - Za sudske troškove mora da plati 38.600 franaka, dok svojoj ćerki mora da isplati 60.000 franaka i još 1.000 franaka svojoj ženi zbog pretnji i šamaranja. Inače, u toku je i brakorazvodna parnica, jer je žena podnela zahtev za razvod braka - prenosi Blik.

Podsetimo, utvrđeno je da je Srbin svoje maloletno dete prvi put silovao 2018. godine i to dok su bili na odmoru u Srbiji, kod devojčicine bake.

- Tada je ćerki oduzeo nevinost, bio je pijan i pretio joj je, a seksualno zlostavljanje se nastavilo i kasnije. Utvrđeno je da je 140 puta napastvovao devojčicu - prenosi Blik navode sa suđenja ovom Srbinu, koji je početkom novembra proglašen krivim za krivična dela višestruko silovanje, incest, pretnje, kršenje zakona o narkoticima i obmanu.

Iako je otac monstrum tokom sudskog postupka negirao optužbe, sud mu nije poverovao.

Kurir.rs B. Travica