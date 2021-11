REKAO SI DA ME NIKAD NEĆEŠ OSTAVITI, ČEKAJ ME LAVE MOJ: Potresna poruka devojke treće žrtve eksplozije u Leštanima (FOTO)

Bojan Ružić (28) radnik fabrike raketnog goriva “Edepro” koji je nastradao u stravičnoj eksploziji koja se dogodila u utorak u ovoj firmi, sahranjen je juče.

Njegova devojka Slađana oprostila se od njega potresnom porukom na društvenim mrežama.

“Zar ja, ljubavi, da te ispratim u carstvo nebesko? Zar ja, oko moje? Rekao si uvek sam tu, nikad te ostaviti neću, a jesi. Nisi ti hteo, nije to bila tvoja volja, a nije ni božija. Znam, znam… Anđele, anđeli neka mi te čuvaju, a planove naše na ovom svetu ću ja uraditi šta mogu... Al nastavićemo, doći ću ti ja na to lepše mesto... Čekaj me, lave moj. Počivaj u miru, oko moje”, objavila je na svom profilu potresnu poruku devojka nastradalog i dodaje da ne može da spava niti sanja, jer čeka da se Bojan vrati i pojavi...

Podsetimo, trenutku eksplozije stradala su dva radnika, Miljan Jojić (38) i Miloš Saković (21), dok je više od 20 radnika zadobilo teže i lakše telesne povrede. Među teže povređenim bio je i Bojan Ružić (28) zaposleni u fabrici „Edepro“ za čiji život su se lekari u Urgentnom centru borili dva dana. Nažalost, on je u četvrak ujutru preminuo. Prema rečima radnika koji su svedočili stravičnoj nesreći, u mili sekundi je ceo pogon raznet. Zidovi su padali i sve se oko njih rušilo, a scene koje su tada videli ne mogu da izbace iz glave. Njihove kolege bile su bez ruku, nogu i pokušavali su da spasu svoje živote.

Drugo osnovno javno tužilaštvo obavilo je u uz prisustvo Višeg javnog tužilaštva uviđaj na mestu eksplozije fabrike „Edepro“ kod Bubanj potoka, a kako saznajemo, prve informacije ukazuju da razlog tragedije nesrećni slučaj.

