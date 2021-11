ZATVORSKI STRAŽARI PREMLATILI MILOŠA: Tukli su me zbog lekova! Iz UIKS kažu da je udario čuvara i pozivao na pobunu

Miloša Rajkovića su 20. novembra u pritvorskoj jedinici zatvora u Užicu pretukla četvorica stražara, tvrdi njegova advokatica Vesna Golubović.

Kako navodi, njen branjenik, koji je u pritvoru zbog teške krađe, od hapšenja ima probleme, zbog čega se ona više puta obraćala upravi zatvora, ali i Ministarstvu pravde.

- Kada je Miloš uhapšen, obavestila sam ih da je hronični bolesnik i da je neophodno da mu se obezbedi terapija - tvrdi advokatica za Kurir i dodaje da ju je 23. novembra Rajkovićeva supruga obavestila da on nije u zatvoru, što je otkrila kad mu je otišla u posetu.

Šta hoćeš više?

- Ona potom saznaje da je Miloš u užičkoj bolnici jer su ga pretukla četvorica zatvorskih stražara. Posetila sam ga, u podlivima je, ima povredu slezine, pluća, pukla su mu rebra, na njemu se vide štrafte od pendreka - tvrdi ona i objašnjava kako je došlo do sukoba:

- Milošu terapiju daju kroz nekakav šalter. On je primetio da tu nisu svi lekovi, te je pitao stražara zašto nema njegovih medikamenata. Čuvar je na to počeo da ga psuje: "Šta hoćeš više, marš u pi*ku materinu, je*aću ti mater!" Ošamario ga je, a onda su ga tukli pendrecima. Vukli su ga po hodniku, pa su to maltretiranje videli i drugi pritvorenici.

Golubovićeva kaže da su pritvorenici počeli da lupaju po sobama i traže da se pozove Hitna pomoć.

- Posle galame su pozvani lekari, a nakon pregleda nastavili su da ga tuku. Na kraju je tek 22. novembra završio u bolnici - rekla je.

Uprava Biće preduzete sve predviđene mere Uprava Okružnog zatvora u Užicu je odmah obavestila sud, policiju i tužilaštvo i dostavila nadležnima sve materijalne dokaze. - Ukoliko se ustanovi da je upotrebljena prekomerna mera prinude, biće preduzete sve zakonom predviđene mere koje se odnose na vođenje disciplinskog postupka i utvrđivanje disciplinske odgovornosti. Ako tužilaštvo utvrdi da je u ovom slučaju bilo krivične odgovornosti, pripadnici službe za obezbeđenje biće krivično procesuirani - zaključuju iz UIKS.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) navode da je netačno da je razlog sukoba terapija.

- On je tog dana počeo da ispoljava agresivno ponašanje, a oko 20.45 počeo je da viče, lupa nogama u vrata, lomi predmete, vređa zaposlene. Upozoren je da poštuje kućni red i da prestane da uništava imovinu i uznemirava druge. On se na sva usmena upozorenja oglušio. Počeo je da poziva druga pritvorena lica na pobunu, što je disciplinski prestup. U jednom trenutku je pesnicom udario stražara, koji je zadobio povrede lica - kažu iz UIKS i dodaju da će protiv Rajkovića biti podneta krivična prijava:

Gumena palica

- Posle usmenih upozorenja, koja nisu pomogla da R. M. prestane da ugrožava živote drugih, primenjene su mere prinude - fizička snaga i gumena palica. Čim je R. M. prestao sa pružanjem otpora, prestalo se sa upotrebom mere prinude - tvrde u UIKS i dodaju da je, u skladu sa zakonom, primenjena mera izdvajanja od ostalih pritvorenika.

Obijali pošte Bušili zidove da dođu do sefova Miloš Rajković uhapšen je sa još dvojicom muškaraca i jednom ženom polovinom septembra u Užicu zbog sumnje da su pljačkali pošte. Kako je saopštio MUP, oni se terete da su ulazili u pošte i pogodnim alatom razvaljivali sefove, iz kojih su krali novac, dok su u pojedinim slučajevima iz susednih objekata, kako se sumnja, bušili rupe u zidovima i na taj način dolazili do sefova pošte, iz kojih su odnosili novac.

- Tokom izvođenja iz sobe R. M. je udario u vrata i ponovo zamahnuo ka stražaru. Sve vreme je upućivao psovke pripadnicima službe za obezbeđenje, a druga pritvorena lica pozivao na pobunu - kažu iz UIKS i napominju da je odmah pozvana Hitna pomoć, a da se pritvorenik trenutno leči u specijalnoj zatvorskoj bolnici i da je dobro.

Oni naglašavaju i da nije tačno da Rajković nije dobijao prepisanu terapiju: - Od prijema u pritvor, 13. septembra 2021, uredno je dobijao terapiju i bio je pod stalnim nadzorom lekara. Zavodski lekar ga je 13 puta pregledao i ovi pregledi su zavedeni u kartonu.

Kurir.rs/ Jelena Ivić