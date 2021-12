FOTOGRAFIJE PRETUČENOG ZATVORENIKA ŠOKIRALE SRBIJU Radulović: Uvek ima koškanja, ali ne znam zašto su morali baš toliko da ga TUKU

Fotografije prebijenog zatvorenika Miloša Rajkovića, vezanog za krevet u podlivima po celom telu, šokirale su javnost u Srbiji!

Rajkovića su 20. novembra u pritvorskoj jedinici zatvora u Užicu pretukla četvorica stražara, tvrdi njegova advokatica Vesna Golubović i navodi da se više puta obraćala upravi zatvora, ali i Ministarstvu pravde.

Mladen Radulović, urednik u Kuriru, istakao je da slučaj pritvorenika Miloša Rajkovića, koga je zatvorska straža navodno pretukla zbog lekova, nije jedinstven.

- Čovek je teško pretučen, zatvorska uprava je reagovala na svoj način, rekli su da je pravio probleme. Razumem da je tu došlo do koškanja i da je bilo problema, samo ne znam da li baš toliko moraju da ga pretuku da bi se smirio - naveo je Radulović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Fotografije prebijenog zatvorenika Kuriru je dostavila njegova supruga.

- Njegova supruga kaže da je on hronični bolesnik. Ja ne sumnjam da je došlo do sukoba sa pripadnicima straže. To je nešto što se svakodnevno događa. Ta žena nam se obratila i dostavila nam je fotografije. Navela je da je njen muž hronični bolesnik i da ima pravo na lečenje. U ćelijama nema kamera, osim u nekim vanrednim okolnostima, kao recimo kod Slobodana Miloševića, kome su tada prekršena prava. Ovo se desilo u ćeliji, tako da kamere nema, kamere su u hodnicima. Čarke sa stražarima su stalne - naveo je Radulović.

Sa sudskom stražom najčešće se sukobljavaju zatvorenici koji hoće da se dokažu kao glavni.

foto: Kurir televizija

- Ovde se govori da je tražio lek od čuvara koji mu je nedostajao i nakon toga je nastao taj sukob. Navodno je predugo trajala primopredaja lekova koje mu je žena dodavala na tom prozoru, a stražari iz iskustva znaju da se kad dolazi do te primopredaje, svašta razmenjuje, i narkotici, i telefoni, a u tim momentima su stražari veoma napeti i tu dolazi do nervoze. Ima priče da je jedan od stražara krenuo da diže galamu i tu je krenula ta čarka - istakao je Radulović.

1 / 4 Foto: privatna arhiva

Na slikama prebijenog zatvorenika vidi se da je vezan lisicama za krevet, a kako navodi Radulović to nije ništa neuobičajeno:

- Nije neuobičajeno da zatvorenik bude vezan kad je na bolničkom lečenju jer to pokazuje da želi da se sukobljava sa osobljem i da pobegne iz kreveta. To je krajnja mera i nije dobra ni za koga. Vidimo tu da je očigledno pretučen palicama. Znamo da su zatvorski uslovi izuzetno teški za ljude koji su civili, gde se susreću sa opasnim mafijašima. Dosta zatvorenika je u stanju da pojede čitavu kašiku da bi bili prebačeni u bolnicu. Zamislite kolika je tortura u zatvorskim ćelijama da su ljudi u stanju to da urade.

Tuče zatvorenika su prema njegovim rečima čest slučaj u zatvorskim ustanovama.

- Često su prtisutne scene prebijanja zatvorenika. U tom momentu zatvorska straža mora da reaguje, a to se ne dešava tako često. Zatvorenici opet gledaju da ispeglaju situaciju da sve prođe bezbolno za njih. Onome ko dopadne zatvora izuzetno je opasno zbog tih kriminalaca - rekao je Radulović.

Kurir.rs

Bonus video:

13:17 GORDANA MIŠEV I MLADEN RADULOVIĆ: Šta povezuje ubistvo Jelene Marjanović i likvidaciju porodice Đokić