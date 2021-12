NOVI DETALJI ISTRAGE UBISTVA PORODICE ĐOKIĆ: Džonić prigušivač za pištolj napravio pre šest meseci

Goran Džonić u aprilu mesecu ove godine napravio je prigušivač za pištolj iz koga su ubijeni Đokići, što ukazuje da je zločin planirao najmanje šest meseci, najnovija su saznanja iz istrage.

Da podsetimo, bivši vatrogasac uhapšen je zbog sumnje da je ubio svog brata od tetke Gorana Đokića, njegovu suprugu Gordanu i ćerku Lidiju, u noći između 26. i 27. septembra u aleksinačkom selu Moravac. Uhapšen je tri nedelje kasnije, a osim njemu, lisice na ruke stavljene su i njegovim sinovima Milanu i Stefanu, kao i meštanima Moravca Kostadinu i Aleksandru Miloševiću, poznatijim kao braća Jojke.

foto: Printscreen/Facebook, Kurir.rs/M.S.

Majstor - Dosadašnja istraga pokazala je da je prigušivač koji je korišćen prilikom zločina napravljen još u aprilu mesecu, gotovo šest meseci pre zločina u Moravcu. Navodno, navoj, koji je Džonić tražio od jednog meštanina da mu napravi, bio je izuzetno loše urađen, odnosno, nije baš mogao do kraja da legne na cev pištolja - priča izvor:

- Zbog toga je oružje iz kojeg je pucano na Đokiće moralo da se drži sa dve ruke - zaključuje naš sagovornik iz istrage.

goran, lidija i gordana đokić brutalno su ubijeni foto: Privatna Arhiva

Pred Višim tužilaštvom u Nišu ispitan je meštanin Moravca koji je metalostrugar, a navodno je pravio navoj.

- Prva informacija je bila da je on pravio prigušivač, a sada postoji sumnja da je on Džoniću dao alat kojim je on sam izradio navoj - priča sagovornik:

- Čovek je na saslušanju potvrdio da nije znao šta pravi, ali da mu Džonić nije pominjao ni deo za poljoprivrednu mašinu, kako se u početku spekulisalo.

Veštačenje

Podsetimo, u tužilaštvo su pre nekoliko dana pristigla veštačenja pištolja, okvira, kao i kutije u kojoj je oružje držano.

lidija đokić foto: Printscreen Facebook

- Na pištolju je pronađen DNK trag Lidije Đokić, što znači da je devojka pokušala da se odbrani od svog strica i uhvatila oružje. Međutim, zanimljivo je da su uočeni i tragovi Milana i Stefana Džonića, ali da veštaci nisu mogli da odrede na koji način je njihov biološki materijal završio na oružju - kaže izvor.

Saslušanja Čeka se rođak kome je vraćen dug Kako Kurir saznaje, u Višem tužilaštvu u Nišu nastaviće se saslušanja svedoka. - Istraga nije završena, biće još veštačenja, ali i saslušanja svedoka. Podsetimo, još uvek nije ispitan Đonićev rođak, kome je on, navodno, posle ubistva Đokića vratio poveći dug - navodi izvor.

Kurir.rs - Ekipa Kurira