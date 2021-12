TRIVUN IVKOVIĆ (72) IZAŠAO IZ PRITVORA: Bivši upravnik KPZ Sremska Mitrovica pušten da se brani sa slobode!

Trivun Ivković (72), nekadasnji upravnik KPZ Sremska Mitrovica, koji je pre 10 dana uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina uticajem, pušten je da se brani sa slobode.

Podsetimo, on je uhapšen sa još 16 osoba zbog sumnje da su od januara 2020. do marta 2021. posredovali, da se kandidatima da bez pohađanja nastave i polaganja ispita, omogući dobijanje diplome o stečenom visokom obrazovanju. Kako saznajemo, on je oko 18 sati napustito pritvor.

- Mogu da potvrdim da je izašao, što ide u prilog mojoj tvrdnji da je nevin. Više od toga ne mogu da vam kažem - kratko je za Kurir potvrdio njegov branilac, advokat Ivan Gvozdenac.

Kurir.rs/J.S.

