PROTIV VELJE NEVOLJE SLEDI ISTRAGA ZA JOŠ 3 LIKVIDACIJE: Svedoci saradnici šalju Belivuka i Miljkovića na DOŽIVOTNU ROBIJU (VIDEO)

Saslušanje Veljka Belivuka i Marka Miljkovića uskoro će biti proširena za još tri ubistva koja su se dogodila na teritoriji Crne Gore i Srbije.

Belivuk i Miljković, podsetimo, juče su saslušani u Specijalnom sudu prema zamolnici crnogorskog tužilaštva u okviru istrage koju protiv njih vodi zbog dva ubistva i jedne otmice. Na saslušanju pripadnici sporne kriminalne grupe branili su se rečima da u vreme kad su se zločini dogodili nisu bili na teritoriji Crne Gore jer im je ulaz bio zabranjen.

Pored njih dvojice saslušan je i član njihovog zloglasnog kriminalnog klana Nebojša Janković koji je takođe negirao umešanost u zločine na teritorije Crne Gore.

- Saslušani su po zamolnici Crne Gore jer se i tamo vodi istraga zbog sumnje da su likvidirali i oteli Damira Hodžića i Adisa Spahića odnosno Mila Radulovića zvanog Kapetan. Juče su pred predstavnicima Crne Gore saslušani jer se i tamo vodi istraga. Nisu odgovarali na pitanja tužioca i njegovog pomoćnika Saše Čađenovića jer su navodno rekli da nisu u to vreme, kad se dogodila likvidacija, bili na teritoriji Crne Gore, jer im je bio zabranjen ulazak na tu teritoriju - rekla je novinarka crne hronike u Kuriru Branka Travica u Redakciji.

Travica je istakla da se kriminalci nisu branili ćutanjem već su izneli svoju odbranu da tada nisu bili na teritoriji Crne Gore.

- Njihov advokat Dejan Lazarević naveo je da nisu imali nikakvu dokumentaciju kako bi se upoznali sa tim za šta ih tereti Crna Gora tako da su rekli ono što znaju - kaže Travica.

Glavni tužilac Crne Gore specijalno je došao u Srbiju zbog saslušanja što je jedinstvena prilika.

- Prema zamolnici trebalo je da budu saslušani u Crnoj Gori, ali to nije moguće zato što se ovde terete za pet likvidacija na prostoru Srbije i za tri likvidacije na teritoriji Crne Gore. Zato su organi Crne Gore došli ovde - navela je novinarka.

Dodala je da su klanovi iz Srbije povezani sa klanovima iz Crne Gore.

- Kapetan je bio spona između škaljarskog i kavačkog klana. Oteli su ga i uzeli njegov telefon koji podržava "skaj" aplikaciju i dogovarali viđanje sa Spahićem i Hodžićem, ali i Lazarom Vukićevićem koji je otet i ubijen u kući strave u Ritopeku - rekla je Travica.

Novinarka Kurira Branka Travica rekla je da se tek očekuje rasvetljavanje još tri ubistva.

- Sada očekujemo da će biti još saslušanja i veštačenja. Događa se to da bi svedoci saradnici mogli mnogo da pomognu. Iz dana u dan će se još više raditi. Ja sam sigurna da će nadležni iz Crne Gore tek dolaziti ovde - kaže Travica i dodaje da istraga za tri ubistva tek sledi.

Gordana Mišev, ekspert za bezbednost, istakla je da je crnogorski tužilac podneo krivičnu prijavu protiv određenih iz policije.

- Kako su osobe kojima je zabranjeno da uđu u Crnu Goru uopšte ušli tamo? Apsolutno su imali podršku nadležnih organa. Ne postoji kriminalna grupa koja ne pokušava da se uvuče u političke strukture bilo koje države. To nije bila mala kriminalna grupa u Srbiji već je grupa koja zahvata ceo region. Pitanje je koliko će još isplivati svedoka saradnika koji će rasvetliti sve stvari. Mene podseća na sve akcije poznate pod imenima "Trojanski štit" gde je uhvaćeno 800 ljudi. Belivuk bi zajedno sa bosanskim i crnogorskim klanom postao jedna ozbiljna regionalna organizacija koja bi bila tog nivoa kao što je bila ta u Beču. U tom slučaju bila bi ugrožena bezbednost svakog čoveka i svakog deteta u regionu - kaže Mišev.

Naglasila je i lični kriminalni obračuni ne traju dugo.

- To je bio jedan škaljarski klan gde je došlo do ličnih obračuna. Svi tu žele moć. Da nije bio Belivuk - bio bi neko drugi. Onda su se podelili, između sebe su počeli da prave malverzacije i da se svađaju. Ja bih ovde stavila akcenat na svedoke saradnike koji mogu da daju mnogo više informacija nego bilo koji drugi pronađeni dokazi. Da vidimo ko je taj nalogodavac. Ko je napravio kopču između MUP-a i kriminalaca. Ja ovde ne bih žurila već bih svako ubistvo i kod nas i u Crnoj Gori i BiH rasvetljavala da se tačno zna ko je odgovoran za to. I da se vidi da li su ostali još neki odnosno da li su svi sklonjeni sa ulice i da li smo bezbedni - kaže ekspert.

Dodaje da je statistika kriminalnih radnji opala za 30 odsto u poslednjih pet godina.

- Ta borba protiv organizovanog kriminala je sve bolja i bolja. Ali uvek će doći neko novi. Pre Belivuka bio je Sale Mutavi pa je i on sklonjen. Trenutno su oba klana izolovana i očekujem da se do kraja rasture. U Crnoj Gori se stvorio jedan tumor koji je metastazirao na sve ostale zemlje i očekujem da to bude isečeno - rela je Mišev.

