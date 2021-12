NOVI DETALJI ZLOSTAVLJANJA: Vaspitač pred penzijom pipkao devojčicu (5)

Vaspitač V.P. iz Niša uhapšen je zbog sumnje da je u Dečijem kulturnom obrazovnom centru nekoliko puta tokom ove godine izvršio nedozvoljene polne radnje nad devojčicom (5). Slučaj su navodno policiji prijavili roditelji devojčice koja je pohađala centar, a vaspitaču su ubrzo stavljene lisice na ruke.

Pipkao dete

- Navodno, on je dodirivao devojčicu po intimnim delovima i ljubio je. Sumnja se da se nakon pipkanja deteta sam dodirivao u predelu prepona. Preplašeno dete je sve to ispričalo roditeljima, a oni su kontaktirali policiju - rekao je naš izvor iz istrage. Portparol niškog Osnovnog tužilaštva, Ivan Marković potvrdio je da je vaspitač uhapšen. - Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog nedozvoljenih polnih radnji učinjenih na štetu maloletne devojčice rođene 2016. godine. U zakonskom roku osumnjičeni će biti priveden u prostorije tužilaštva i biće saslušan od strane postupajućeg zamenika- saopštio je portparol Ivan Marković. Direktorka ovog centra u parku "Čair" Sandra Petković, kao i kolege, iznenađeni su ovom vešću. Kako kažu, za slučaj su saznali iz medija.

Direktorka u šoku

- Prosto nam je neverovatno da se to dogodilo kod nas. Njemu je ostalo još desetak meseci do penzije. Zaposlen je ovde, a ne u našim ispostavama, radio je uglavnom u kreativnim radionicama, pokazivao deci likovno, a ponekada je radio na prijemu i davanju dece roditeljima - rekla je Petkovićeva za Kurir: - Uprava nikada nije imala neku zvaničnu prijavu niti žalbu na kolegu, a tako je bilo i u ovom slučaju- navela je direktorka. Kolege osumnjičenog vaspitača takođe su u šoku. - On je iz jednog sela u okolini Niša. Ne možemo da verujemo da je uhapšen, nije nam odavao utisak osobe koja bi učinila nešto nažao detetu - kažu kolege. U Dečijem kulturno obrazovnom centru juče je održan sastanak kome su prisustvovali roditelji polaznika.

