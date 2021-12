KUĆA STAMENKOVIĆA ZAVIJENA U CRNO: Slaviša je rekao da ide po cigare i nije se vratio, a u januaru su mu sahranli brata!

Jednom u milion puta se dogodi da se vozovi iz suprotnih pravaca susretnu baš u visini pružnog prelaza u selu Mezgraja. To se dogodilo 1. decembra oko 19 sati kada je na tom mestu poginuo Slaviša Stamenković (59), radnik obližnje separacije šljunka.

Kako objašnjava njegova maćeha Dušanka, kuću Stamenkovića je pogodila velika nesreća jer je početkom ove godine umro njegov brat, Dragoslav.

- Čuvala sam ih kao svoje od 1968. godine. Porasli su mi u krilu. On je izgleda propustio da prođe ovaj voz iz Niša, ali pošto ima nekog žbunja, nije video da ide još jedan voz iz Aleksinca tako da ga je udario i odbacio nekoliko metara. Pričali smo, a on je stavio neku piletinu da se dinsta i kaže "Idem ja za čas po cigarete". Tada sam ga videla poslednji put. Posle toga, zovu me komšije, viču. Eto zla sudbina i tren nepažnje mi odneo drugo dete - kaže ova skrhana žena iz Mezgraje.

Slaviša se nije ženio, nije imao dece, a svi u selu kažu da je bio vredan čovek. Da bi pomogli baki u njihovom dvorištu smo zatekli Zvezdana Nešića vlasnika separacije koji će pokriti sve troškove sahrane. Oni navode da je bio dobar drugar i radnik. Očevidac nesreće nam je rekao da su mahnuli jedan drugom pre nesreće i da se čuo udarac, ali da nije pomišljao u prvom trenutku da mu je poginuo kolega.

„Infrastruktura železnice Srbije“ je saopštila da je na njega naletela lokomotiva železničkog prevoznika „AB prevoz“. Saobraćajna signalizacioja je u trenucima nesreće radila uredno. Na mesto tragedije došla je policija i Hitna pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt.

