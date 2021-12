STAJALA JE NA HODNIKU I DRŽALA OGROMAN NOŽ: Dramatična ispovest stanara o drami na Bežanijskoj kosi IMALA JE IZBEZUMLJEN POGLED

Samo sam video kako ruka kreće ka meni, kad sam pogledao dole - ona drži u rukama nož, sečivo od 20 centimetara. Refleksno sam krenuo unazad, ona je krenula da me ubode...

Ovako o jezivoj drami koja se odigrala sinoć u zgradi na Novom Beogradu, kada je na njega i još jednog komšiju, nožem nasrnula stanarka zgrade Dušanka L, inače nekadašnja učesnica šoua "Ja imam talenat", opisuje Beograđanin Mladen Ivić.

foto: Kurir, Printscreen

Kako kaže, do napada je došlo oko 23.20 sinoć dok je večerao sa suprugom.

- Sedeli smo za stolom u dnevnom boravku i preko telefona tražili bebi auto sedište. Tada je neko pozvonio na interfon. Žena se trgne, skoči, ko je sad? Kažem joj da ide u sobu, da se ne probudi beba, a ja ću da vidim. Prilazim vratima, pogledam na špijunku, nema nikog. Mahinalno odmah otključam jer mi sestra živi blizu, tri ulaza od mene. Prvo pomislim da je ona, ali se uvek najavi, rekoh, garant je neko od komšija - započinje Ivić.

Tada je, kaže, otvorio vrata i provirio do pola, a onda je, ističe, ugledao ženu, Dušicu L. sa izbezumljenim pogledom.

- Samo sam video kako ruka kreće ka meni, kad sam pogledao dole - ona drži u rukama nož, sečivo od 20 centimetara. Refleksno sam krenuo unazad, ona je krenula da me ubode. Ušla je u stan do pola, prvi zamah je bio kod stomaka, tu me je promašila, sledećih 5, 6, 7 puta kreće prema glavi. Jednom rukom sam se štitio, drugom pokušavao da je izguram napolje - objašnjava za Alo Mladen kako se odigrala čitava drama.

U jednom momentu je osetio da ga je "zakačila" sečivom.

- Mislio sam da je po vratu i samo razmišljam: "Moram da je izguram napolje, ako me je zakačila za aortu, iskrvariću, onesvestiću se, proći će i izbošće mi ženu i dete staro 11 meseci - navodi naš sagovornik.

Pretila da će zapaliti zgradu

Tada se okliznuo i pao, a u tom momentu je žena istrčala iz sobe.

- Kažem joj: "Maro, guraj vrata". Prvo nismo mogli da ih zaključamo. Kad smo zaključali, videli smo da joj je kapa spala s glave i zaglavila se, pa zato vrata nisu mogla da se zatvore. Odmah sam pozvao policiju, znam da je žena psihički slučaj. Letos je juna ili jula polila benzinom stepenište, pretila da će da zapali zgradu. Došli su vatrogasci, policija, hitna pomoć... Odveli su je, pa je pustili posle sat i po - kaže Ivić.

Ilustracija foto: Shutterstock

Žena je izbola još jednog stanara zgrade.

- Posle sam saznao da je čekala dole komšiju da izađe iz zgrade, kad je izašao iz lifta i mahinalno podigao ruku, ona ga je ubola u leđa, odnosno u rebro i u ruku, pa je hitna došla i po njega - ispričao je Mladen.

Kako nezvanično saznajemo, žena je nakon incidenta hospitalizovana u prihijatrijsku ustanovu.

Dušanka L. inače je 2012. godine bila učesnica šoua "Ja imam talenat".

(Kurir.rs/Blic)