ISKORISTIO JE MOJU BOLEST I SMRT MAJKE: Obolela devojka (26) iz Knjaževca očekuje pravdu, majčin poznanik POKUŠAO DA JE SILUJE

S. M. je iskoristio moju nesreću, zbog smrti moje majke, da bi mi se približio. Ponudio je podršku, polako zadobijao moje poverenje, a onda je pokušao da me siluje. Sada njegov advokat tvrdi kako imam epilepsiju i kako možda zbog toga izmišljam - priča Marija M. (26) iz Knjaževca, koju je pokušao da siluje poznanik njene majke.

Ilustracija foto: Shutterstock

Sve se dogodilo 4. maja ove godine, tek nekoliko meseci nakon što je Marijina majka umrla.

- Napisala sam na Fejsbuku da je mama umrla da bi znali njeni prijatelji. S. M. nije bio njen prijatelj, videli su se tek nekoliko puta na fizikalnoj terapiji, ali je to njemu bio znak da stupi u kontakt sa mnom - navodi ona.

Marija M. kaže da je on nekoliko puta dolazio kod nje, nudio joj pomoć i da je donosio hranu, budući da je ona u nezavidnoj materijalnoj situaciji i da od rođenja ima ortopedski problem zbog kojeg je do sada imala pet operacija, kao i da slabije čuje.

- Jednom je došao sa nekim čovekom, doneo je pola metra drva za ogrev - ističe ona.

Kobnog dana došao je kao i svakog puta do tada.

- Rekao mi je da skinem masku, ali sam odbila. On je potom skinuo nasilno, šakama je obuhvatio moje lice i pokušao da me poljubi na silu. Okrenula sam glavu, pa me je poljubio u obraz. Prepala sam se, rekla sam da imam vrtoglavicu i potom sam sela u fotelju. Kleknuo je pored mene i dao mi da izaberem uskršnje jaje, a onda je rekao da uzmem da se tucamo - navodi Marija M.

Ilustracija foto: Shutterstock

Rekao joj je, tvrdi, da izuje čarape da pogleda stopala koja je operisala pet puta, a onda je počeo da je dodiruje neprimereno, po listovima, butinama, polnom organu.

- Da bih pobegla, rekla sam da sam žedna i da moram da pijem vodu, ali krenuo je za mnom i dok sam stajala pored sudopere rukama me je ogradio. Nisam imala šansu da pobegnem, jer visoka sam samo 1.52 metra, a on je izrazito visok čovek. Preneo me je do fotelje, seo je i mene je stavio preko sebe. Jednom rukom me je držao, a drugom me dodirivao po nogama, zadnjici, grudima i po vagini. Pokušava sam da se odbranim, molila ga da prestane i da ode, ali nije. Bio je uzbuđen, stenjao je, bilo je užasno - ističe Marija M.

Ona kaže i da je sve zajedno trajalo oko sat.

Nakon što je video da neće odustati, Marija M. kaže da je S.M. pustio, da je otvorila vrata i stala na prag sa spoljne strane, a posle minut on je napustio stan. Kasnije uveče joj je poslao poruku na mesindžer, pitao je kako je.

- Napisala sam da mi je loše i da nisam očekivala da će me dodirivati po intimnim delovima. Da mi nije palo na pamet da može nešto slično da uradi i da ga ne bih pustila u kuću da sam znala kakve su mu namere. Izvinio se i rekao da mu je došlo da me zagrli, a ja sam mu rekla da dobro zna da me nije samo zagrlio, već da me je dodirivao po grudima, zadnjici i vagini. Izvinio se i posle toga i rekao da me više nikada neće ni da me zagrli - navodi ona.

Sledećeg dana je otišla u Centar za socijalni rad i ispričala socijalnoj radnici šta joj se dogodilo, a ova je slučaj prijavila policiji koja je Mariji M. sledećeg dana uzela izjavu.

Ilustracija foto: Profimedia, Shutterstock

Suđenje S.M. je počelo, a uskoro se očekuje glavni pretres na kojem će biti saslušani i Marija M. i S.M. Advokat oštećene Zoran Stambolić kaže da su saslušanje otkazali iz taktičkih razloga.

- Odbrana je ponudila mojoj klijentkinji da plati neki iznos koji bi svakako platili u parničnom postupku i na to smo pristali. Sud će to sigurno uzeti kao olakšavajuću okolnost, ali bez obzira na to, očekujemo da S. M. bude osuđen - navodi Stambolić i dodaje da je vrlo važno da S. M. bude kažnjen.

On ističe da je odbrana predložila da veštak ispita stanje Marije M. da bi videli da li je sklona izmišljanju. Dok s druge strane, on traži da se veštači psihičko stanje oštećene i posledice koje je trauma koju je doživela, otavila na nju.

Marija M. kaže da se leči kod psihijatra od kada je S.M. pokušao da je siluje.

- Imam napade panike i anksioznost, uzimam terapiju. Ne želim da me ta trauma definiše i pokušaću da naučim da živim s tim - ističe ona i poziva sve druge devojke ili žene koje su eventualno imale sličan problem sa S.M. da ga prijave.

Kaže da je jako povredilo što "odbrana besramno pokušava da zloupotrebi njeno zdravstveno stanje."

- Kažu da imam epilepsiju i da možda zbog toga izmišljam i da sam sklona seksualnim maštarijama. Nemam, niti sam ikada imala epilepsiju. Takođe kažu da ne čujem dobro, pa možda nisam čula šta mi je S. M. govorio. To je prosto nemoguće, jer mi je govorio na uvo - zakjučuje ona.

U sudnici rame uz rame

Marija M. kaže da je skoro jednaku traumu doživela u sudnici.

- Bila sam samo pola metra udaljena od S. M. Osećala sam njegov parfem, isti je imao i onog dana u mojoj kući. Morala sam da izađem iz sudnice, povraćala sam. Kada sam se vratila, ostali smo u toj maloj prostoriji, na istom odstojanju. Slušao je moj iskaz, a ja njegov nisam mogla. Užasno sam se osećala - kaže Marija M.

(Kurir.rs/Blic, I.M.Jasnić)