TUŽILAŠTVO POVODOM UBADANJA PEVAČA U NOVOM SADU: Napad okarakterisan kao TEŠKO UBISTVO U POKUŠAJU, kazna od 10 godina do doživotne

NOVI SAD -Povodom događaja koja su se dogodila u subotu veče u Novom Sadu, kada je teško povređen pevač Strahinja Mrđan (27), Više javno tužilaštvo u Novom Sadu izdalo je saopštenje, uz razloga što su dovela do uznemirenja javnosti.

-Događaja koji se dogodio 04.decembra oko 23 časa ispred ugostiteljskog objekta ”Prag” koji se nalazi u okviru SPENS-a, kada je za sada NN izvršilac ili više njih, oštećenima S.M. i O.S. zadalo više ubodnih rana nepoznatim oruđem, u predeo tela gde se nalaze vitalni organi, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je opisane radnje NN lica kvalifikovalo kao Teško ubistvo u pokušaju, kažnjivo kaznom zatvora u trajanju od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom - navedeno je u saopštenju.

foto: Kurir.rs/S.S., Printscreen/Instagram

Kako se dalje navodi, u vezi sa tim događajem, u toku do sada preduzetih radnji i mera utvrđeno je da je iste večeri, najpre u blizini T.C. ”Promenada”, a potom i u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine, u prisustvu većeg broja lica i medicinskih radnika, vršenjem nasilja došlo do težeg remećenja javnog reda i mira, kojom prilikom je napadnut i jedan policijski službenik. Na osnovu zahteva javnog tužilaštva određeno je zadržavanje tri lica u trajanju do 48 časova, u kom roku će biti privedeni u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, gde će biti saslušani na okolnost izvršenja krivičnog dela Nasilničko ponašanje i krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

-Više javno tužilaštvo u Novom Sadu u okviru predistražnog postupka za krivično delo Teško ubistvo u pokušaju, u skladu sa zakonom, nastavlja dalji intezivan rad sa Policijskom upravom u Novom Sadu, na utvrđivanju identiteta izvršilaca tog krivičnog dela i prikupljanju dokaza, te se će javnost blagovremeno obaveštavati o daljem toku postupka - zaključuje se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

(Kurir.rs/S. S.)