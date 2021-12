ŠOK ISPOVEST LIČNOG KURIRA VOĐE ZEMUNSKOG KLANA: Dušan Spasojević iz veze sa sestrom svedoka saradnika ima vanbračnog sina!

Spasojević je bio u braku kada je sa devojkom Mirjanom, sestrom svedoka saradnika S. P., dobio sina koji i danas živi u Zemunu. Sinu je ime dao po Milošu Simoviću. Šilerova je dva puta građena, Dušan je insistirao da kuća bude otporna na udar 'zolje'

Dušan Spasojević Šiptar, ubijeni vođa "zemunskog klana", ima vanbračnog sina za koga zna samo mali broj njemu najbližih ljudi! Spasojević je bio u braku kada je sa devojkom Mirjanom, sestrom svedoka saradnika S. P., dobio sina Miloša, koji i danas živi u Zemunu. Šiptar je detetu ime dao po bliskom saradniku Milošu Simoviću, navodi Informer.

foto: EPA

Ovo je u ekskluzivnom razgovoru otkrio Bojan T. (43), nekadašnji Spasojevićev lični kurir, čovek u koga je šef mafije imao veliko poverenje. Na početku je odmah rekao da Spasojevića nikada i niko za života nije zvao Šiptar i da su ga svi zvali Duća.

foto: Screenshot, privatna arhiva

- Obavljao sam raznorazne poslove za Duću, a jedno od zaduženja mi je bilo da se danonoćno brinem o Dušanovoj devojci Mirjani, inače sestri pripadnika klana S. P., koji je kasnije postao svedok saradnik... Šta god da je Mirjani zatrebalo, morala je to hitno da dobije. Bilo šta da je tražila, ja sam odmah trčao. Šminka, hrana, odeća, nakit, kola, da se odveze bilo gde i ona i njena familija, drugarice, da se odrade rezervacije po restoranima, po salonima... Posle nekog vremena Duća je sa njom dobio i sina, kog je nazvao po Milošu Simoviću. To dete se rodilo dok je Spasojević bio u braku sa Tanjom, sa kojom je ubrzo zatim dobio i ćerku Jovanu. Ubeđen sam da je Tanja znala za Dušanovu vezu sa Mirjanom, ali da je prelazila preko toga... Mirjana i Dućin sin Miloš i danas žive u Zemunu, on je već momak i po... - priča Bojan, koji je bio i svedok gradnje mafijaške tvrđave u Šilerovoj ulici.

(Kurir.rs/Informer.rs, M.Dudvarski)