VELJI NEVOLJI SLUŽBE PODMETNULE TELEFON: FBI i policija podelili 12.000 telefona, pa ih OVAKO ŠPIJUNIRALI (VIDEO)

Da su Skaj telefoni podmetnuli kriminalcima širom sveta nije tajna. Međutim, operativci su se dosetili genijalnog načina da, a tiče se upravo - komunikacije.

Ovaj vid komunikacije posebno je došao u centar pažnje kada je uhapšena kriminalni klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Kako smo tada pisali, gejmer I. K. navodno je nabavio šifrovane telefone Skaj za kriminalnu grupu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, što je i sam priznao 19. maja ove godine u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK).

Gosti Jutarnjeg programa Kurir televizije bili su Darko Trifunović iz Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Ljuban Karan, nekadašnji operativac Kontra-obaveštajne službe.

Mafijaši su svoju tajnu komunikaciju bezmalo doveli do savršenstva zahvaljujući aplikaciji Skaj, koja im je garantovala brzu, diskretnu i maksimalno zaštićenu razmenu poruka, ili su bar tako mislili da će biti. A onda su se prevarili.

Gosti Jutarnjeg programa Kurir televizije Darko Trifunović i bivši operativac Kontra-obaveštajne službe Ljuban Karan otkrili su način na koji su kriminalci "pali".

- Kriminalcima je potrebna tajna komunikacija na velike udaljenosti. Na osnovu dve šifrovane aplikacije i došlo se do svih informacija kako može da se napravi sopstvena aplikacija. Ovo sve je rađeno u preko 100 zemalja,a preko 300 kriminalnih grupa i klanova je bilo uključeno u sve ovo. Više od 12.000 takvih telefona operativci službi su uspeli da proture kriminalcima širom sveta, kaže Ljuban Karan za Televiziju Kurur.

- U Srbiji je u poslednje vreme kontra-obaveštajni rad veoma izražen. FBI je unutrašnja bezbednosna američka služba, ali ima poprilično jak uticaj i van. FBI nikada nije ni bio "zatvoren" samo u Americi, a jedan od glavnih težišta FBI je sprečavanje i otkrivanje organizovanog kriminala, a on ne poznaje granice, kaže za Jutarnji program bivši operativac KOS Ljuban Karan.

Podsetimo, u javnosti su se pre nekoliko meseci pojavili nadimci Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koje su koristili upravo u ovoj šifrovanoj komunikaciji.

Tako je nadimak Veljka Belivuka bio Soprano, po prezimenu glavnog lika iz izuzetno popularne mafijaške serije Sopranos, dok je Marko Miljković sebi dao nadimak Kratos, po popularnom liku iz kompjuterskih igrica, simbolu rata i uništenja.

Oba gosta Jutarnjeg programa televizije Kurir saglasni su u tome da je veoma važna međunarodna saradnja i da je to preduslov za brže i bolje hvatanje kriminalaca.

- Ovo je bio jedan od najvažnijih načina dobijanja informacija. Informacija koje su operativci imali u realnom vremenu. Te informacije ne bi mogli da imaju ni na jedan drugi način, rekao je za Kurir televiziju bivši operativac KOS-a Ljuban Karan.

Darko Trifunović smatra da su strane službe male veoma jak uticaj i na hapšenje kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

- Pored FBI, veliki uticaj na sve to imala je i DEA, služba koja je veoma ozbiljna. Do pre 11. septembra ove službe su radile samostalno, pa se često dešavalo da se upletu jedna drugoj u posao i nadležnosti. Posle 11. septembra je formirana krovna služba, koja generiše sve. On se takođe pita, govoreći o kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i zašto američke službe rade samo na suzbijanju kokaina, a ne i heroina.

Podsetimo, Federalni istražni biro (FBI) blokirao je i na osnovu odluke nadležnog suda zaplenio sajt kompanije Sky EC C, koja je na globalnom nivou prodavala šifrovane programe za takozvane "skaj telefone", koje je prilikom izvršenja krivičnih dela koristila i organizovana kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Srbiji. Na taj način do saznanja se došlo mnogo brže.

