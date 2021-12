OVO SU BEŠČANI KOJI SU POGINULI U NESREĆI KOD INĐIJE: Poznato stanje trojice povređenih, meštani u neverici žale za nastradalim

S.N. (33) i J.R. (68), obojica iz Beške, izgubili su živote u teškoj saobraćajnoj nesreći, dok su trojica povređenih B.R. (39) i S.Č. (63) i P. K. (53) kolima inđijske Hitne pomoći prebačeni u Urgentni cenrar UKC Vojvodine.

- U Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, primlјеna su tri pacijenta koja su je dovezena od strane Hitne pomoći Inđija. Pacijent P. K. (53), primljen je sa teškim telesnim povredama u vidu višestrukih preloma kostiju lica. Pacijent B. R (39) primljen je sa kontuzionim povredama abdomena i grudnog koša. Pacijent S.Č. (63) je dovezen sa kontuzionim povredama grudnog koša. Svi pacijenti su posle hitne, blagovremene, kоmplеtnе dijagnostike, lekarske pomoći i zbrinjavanja, hemodinamski stabilni i nalaze se u Urgentnom centru na dalјem lečenju, saopšteno je iz UKC Vojvodine.

foto: Facebook

Udes se dogodio oko 6.30 časova na starom putu Beška - Inđija, u kojem su učestovala 4 automobila. Prema rečima očevidaca, dva vozila su završila u kanalu, a potom je došlo do sudara još dva vozila. Na lice mesta odmah su izašle ekipe hitne pomoci i policije.

Kako saznajemo od meštana iz Beške, odakle su obojica poginulih , svi su u neverici.

- Išli su na posao u Inđiji. Nastradali J.R. je krenuo sa sinom B.R., koji je povređen. Niko od nas još ne veruje da je čika J.R. nastradao. To je čovek za koga mogu da kažem, kada bih mogao da biram oca, njega bi izabrao. Pošten, vredan, radan i on i sin mu, da ne mogu da zamislim da ga više nema. I sin njegov je isti on. Vredan, porodični, ima dva sina i ćerkicu. S.N. je takođe naš meštanin. Nije stigao ni da se oženi. Živeo je sa majkom i bratom, a otac mu je nedavno preminuo - kaže jedan meštanin Č.S. iz Beške.

foto: Facebook

Meštani kažu da je raskrsnica devijacije i magistralnog puta najveća crna tačka u tom mestu.

- Svaki drugi dan ovde se bar neko čukne, a često se dese i ovako tragičnih slučajevi sa smrtnim ishodom - kaže Ognjen iz Inđije i dodaje: Raskrsnica nije dobro označena, ni osvetljena, noću je posebno opasno jer se ništa ne vidi, ali ništa bolje nije ni danju. Problem je što vozači sa devijacije često ne primete ili ne reaguju na znak stop, misle da su na glavnom putu kada se uključuju na magistralni koji ima prednost. Preglednost na rasksnici je tragična. Tako najčešće dolazi do nesreće. Krajnje je vreme da se taj put sredi i obeleži kako treba, on je jedan od najopterećenijih puteva u čitavoj Srbiji i sramota je da ovako izgleda, kaže meštanin Beške.

(Kurir.rs/S.Stojanović)

