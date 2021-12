IZBODEN STUDENT (18) MAŠINSKOG FAKULTETA U NIŠU: Napadač ga ubo dva puta u stomak, dok je nesrećni mladić radio na trafici

Brucoš Mašinskog fakulteta u Nišu, Milovan G.(18) nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju U Niverzitetskom Kliničkom centru nakon što ga je za sada nepoznata muška osoba dva puta ubola u stomak. Milovan radi u jednoj trafici u Ulici Dimitrija Tucovića, u blizini Železničke stanice.

- Momak je oko pola tri noću izašao da poređa neku robu u frižiderima, kada je prišao muškarac sa kapuljačom i bez reči ga ubo dva puta u stomak. Kada je Milovan pao, razbojnik je ušao i oteo iz trafike oko 160 ili 170.000 dinara - rečeno nam je u istrazi.

Naselje Komren se moli za zdravlje ovog momka koga svi znaju kao čestitog i vrednog komšiju.

- Ne znam šta da kažem, i supruga i ja smo van sebe. On tamo radi oko mesec i po dana, mada smo mi bili protiv da radi tamo treću smenu, ali sada to nije bitno. Hteo je da ima tu dodatnu zaradu. Čuo sam se s lekarima i kažu da je u stabilnom zdravstvenom stanju i to nam je sada najbitnije - prokomentarisao je njegov otac u neobaveznom razgovoru s novinarima, a kome zbog cele situacije nije bilo do priče.

Policija traži muškarca koji se odlučio na ovakav monstruozan čin, a koji je imao pored kapuljače na sebi i crnu jaknu.

- Pacijent ima povrede abdomena koje su hirurški sanirane. Postoperativni tok je dobar. Svestan i komunikativan, hemodinamski stabilan, nalazi se na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju - rečeno je u UKC.

Na trafici gde se sve dogodilo, nisu bili raspoložni da kažu da li su u ovom delu Niša česti napadi na radnike trafika, a što tvrde radnici lokala u okolini.

