KRISTIJAN JE O OVOME PRIČAO SA LUKOM BOJOVIĆEM: U Beogradu smo imali MEKSIČKI KLAN! (VIDEO)

Kristijan Golubović je gostovao u jutarnjem programu na Hepi televiziji i kao i uvek, izazvao veliku pažnju svojim pričama. On je priznao da je ispitivan o mnogim ubistvima u Beogradu, naročito kada je u pitanju ekipa sa Voždovca i kako je naglasio, to je sve sa razlogom:

- Na primer, ono što je mali Đole pucao u mene u Grčkoj, pa nebrzo zatim je ubijen u Beogradu i dan danas se ne zna ko je počinioc. Ja bih kao Draža Mihailović "Ne sećam se" kada me pitaju...

O Velji Nevolji i Maretu Mesaru

Delovanje Belivukove grupe funkcionisalo je uz parolu "nema tela - nema dela" što je značilo da su oni uništavali tela ubijenih. Ono što je monstruozno jeste što su se oni trijumfalno slikali sa osakaćenim žrtvama.

- Ja sam za to čuo samo u onim narko-kartelima, Meksiko... To je tamo najobičnije delo da klinac iz kraja nekog tranžira ili ga baci pit bulovima, da se batinaju za ulazak u grupe. Ali, nisam čuo ovako, ne znam šta je istina, šta nije... - rekao je Golubović pa naglasio da je on upoznao i Saleta Mutavog i Velju Nevolju i to odavno, još kao navijače.

- Sale je bio mnogo hrabar dečko. Mi smo diskutovali kao stariji. Oni su mene uvek ispoštovali na jugu, u Humsku dođem... Baš na nivou. Ja sam video i Velju i Saleta kao neki potencijal da će napraviti neki dar-mar tu na jugu. Ali nikad nisam verovao da će prelaziti u neke klanove ili neki interes imati. Ali to vreme donosi, to su novi momci, nova pravila, oni odlučuju šta će da rade. To je novo doba - da oni do te mere budu suroviji od jednog Zemunskog klana ili od stare garde - rekao je Kristijan pa nastavio:

- Da se ne lažemo, i mi smo ljudima sekli testerama prste, sekirom odsečemo prst da vrati pare silne, tukli ih i mučili po podrumima. Bušili im šravcigerima i bušilicama kolena... ali... da istranžiraš jednog čoveka i da ga slikaš protivničkom klanu, to su već kartel metode koje... - rekao je on i objasnio kako je na ratištu gledao leš pun crva i kako su uz takav prizor morali i da jedu.

Kad sam čuo da su to radili ljudi koje poznajem... baš mi je bilo čudno da toliko zađu u tu vrstu kriminala ili da ih tako optuže...

- Po ovome što se priča izgleda "Vau", meksički klan smo imali u Beogradu, odradili su to kako su odradili, sačuvaj bože... - rekao je Golubović i naglasio da on najbolje zna da za sve treba da se sačeka sudska presuda.

O kavačkom i škaljarskom klanu

Svakako da je Beograd neprestano bio prestonica okupirana crnogorskom mafijom.

- Znam mnoge kavčane i znam mnoge škaljarce, ali nikad se u životu nisam mešao u njihov sukob, to nešto što se priča, javna tajna, oko nekih 300 kila (droge, prim.out), pa su zaratili ovo ono... Ja sam sedeo i sa Lukom Bojovićem i pričao sasvim normalno, ispoštovao i njegovog oca i voleo jako njegovog brata Nikolu i poštujem njegovu porodicu. Smatram ih svojim prijateljima... A i mogu da sedim i sa jednim Giletom Stanišićem koji važi za zagoričanina, kavčana, ali... Ja sa Giletom pričam o kerovima, gost sam bio kad sam u Crnoj Gori, o nikakvom kriminalu. Sa Lukom sam sedeo i pričao o životinjama, o ocu, bratu, advokaturi... Nikad nisam pričao o kriminalu.

Golubović je naglasio da upravo ta njegova nezavisnost mu omogućava slobodu da može da priđe i Sretku Kaliniću i Joci Amsterdamu.

Kurir.rs/Hepi