DANICA (87) SE SAMA BRINULA O SINU KOJI NIJE NI PRIČAO NI HODAO: Njihova tela pronađena u stanju RASPADANJA!

Tela Danice Vukčević (87) i njenog sina pronađena su prekjuče mumificirna u njihovom stanu u ulici Braće Jerković kada su komšije osetile neprijatan miris kako se širi iz stana.

Nisu ni slutili kakav će užas biti otkriven kada su vrata otvorena...

Da su uzrok neprijatnog mirisa koji dopire iz stana Danice Vučković (87) i njenog sina zapravo njihova tela, koja su više dana ležala u stanu u ulici Braće Jerković, komšije su shvatile tek kada je policija otvorila vrata stana.

- Oni godinama žive u stanu sa životinjama, imaju 14 mačaka i one se osećaju - rekao je komšija.

Prema njegovim rečima taj problem su stanari zgrade već prijaljivali, zato su i sada posumnjali da je on uzrok neprijatnog mirisa koji se osećao.

- Prijavljivali smo ranije, ali se ništa nije rešilo. Kada smo sad osetili mislili smo da su opet one uzrok, 14 su ih imali i to se osećalo - kaže komšija.

foto: B.T.

Danica se sama brinula o bolesnom sinu, koji nije pričao ni hodao, kako navode komšije, nikada nije pristajala na to da joj neko pomaže oko brige o njemu, sve do poslednjih godina kada to nije više mogla sama.

- Viđali smo nekog čoveka da dolazi, ali ne poznajemo ga. On joj je pomagao oko njega u poslednje vreme, kada je u nedelju došao, a Danica nije otvarala, pozvao je policiju, tako su ih našli - kaže komšija.

- U trenutku kada su policajci otvorili vrata stana sve mačke su pobegle - kažu stanari.

Majka i sin živeli su u zgradi od 76. godine, ali sa komšijama nikada nisu bile naročio bliske. Kažu da je Danica ranije bila udata za lekara koji je radio u Libiji i da su se razveli godine kada se ona doselila u Braće Jerković.

- Danica je bila uvek sređena, bila je prava dama svojevremeno, ali nikada se nije mnogo družila. Bila je izuzetno prijatna i ljubazna, ali sa komšilukom nije bila bliska - kaže nekadašnji predsednik kućnog saveta gospodin Tomić.

Kurir.rs/Blic