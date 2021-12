osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati

ZRENJANIN - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su I. T. (1985) iz Nove Crnje, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

foto: Kurir.rs/S.U.

Sumnja se da je on, noćas, u kući u Novoj Crnji usmrtio pedesetogodišnjeg muškarca iz Nove Crnje.

I.T. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Kurir.rs/N.H./Foto: S. Urošev