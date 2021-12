KO SU UHAPŠENE ŽENE VOĐA MOĆNOG KLANA: Bivšeg dečka Miljkovićeve supruge svirepo likvidirali, Belivukova Bojana najveća MISTERIJA

Bojani Belivuk, supruzi Veljka Belivuka, njenoj majci Snežani Đ, Tanji Miljković. supruzi Marka Miljkovića, kao i vanbračnoj supruzi Filipa Ivanovskog Mariji M. određeno je zadržavanje do 48 sati, saznaje Kurir. Podsetimo, one su uhapšene zbog sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca u produženom trajanju. Policija je zaplenila i imovinu vrednu milion evra.

Klan Velje Nevolje i Marka Miljkovića je inače poslednjih godina započeo je saradnju sa kavačkim klanom i od pre tri godine praktično funkcionisao kao beogradski ogranak te kriminalne grupe.

I u ovom klanu važnu ulogu imala je jedna žena, zapravo jedina žena koja se našla na optužnici protiv ovog klana koji je za sada optužen za pet svirepih ubistava, dilovanje droge, nelegalno posedovanje arsenala oružja, otmice i jedno silovanje. U pitanju je Slađana S., supruga Dragana S., bivšeg policajca iz Loznice koji je postao deo Belivukovog klana. Ovaj prljavi policajac je zbog toga napustio posao i zvanično promenio svoje ime u Vlado Georgijev, kao poznati pevač.

foto: Nikola Anđić

Slađana S. bila je dobro upućena u poslove Belivukovog klana, a o tome svedoče i audio snimci koje poseduje policija, a na kojima se čuje kako ona, njen suprug i Belivuk razgovaraju o tome kako prelaze granice uz pomoć isprava na lažna imena. Prema optužnici Georgijevu stavljeno je na teret da je izvršio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Ista krivična dela stavljaju se na teret i njegovoj supruzi Slađani.

Svirepo ubistvo Lazara Vukićevića

Prema svedočenju svedoka-saradnika, inače pripadnika "palog" klana Velje Nevolje, Beograđanin Lazar Vukićević svirepo je mučen i ubijen zbog ličnog sukoba sa Belivukom, ali i zbog toga što je nekada davno bio u ljubavnoj vezi sa suprugom Marka Miljkovića. Upravo zbog toga, kako su pričali izvori iz istrage, Vukićević je najviše mučen od svih žrtava klana.

foto: Privatna Arhiva

Vukićević, sem što je radio za "škaljarce", bio je navijač Crvene zvezde i dolazio je u sukobe sa navijačima Partizana i Belivukovom ekipom. Tako je 2008. godine ranio Nikolu Vušovića, koji je povezan sa Belivukovom grupom i sa kojim je, kako deluje, i deceniju kasnije bio u konfliktu - verovao je da je Vušović 2019. ispod njegovog "poršea“ postavio bombu i pokušao da ga ubije. Automobil je eksplodirao, ali Vukićević u tom trenutku nije bio u njemu. Njegov otac ispričao je da je bio u konfliktu i sa Miljkovićem jer je 2007. ili 2008. godine bio u ljubavnoj vezi sa njegovom sadašnjom suprugom. Kada se dovezao u kuću u Ritopeku, Vukićević je osetio da je u pitanju nameštaljka. Ali, bilo je kasno.

- On je izvadio pištolj jer mu je nešto bilo sumnjivo. Kada je video pištolj, prvi za pištolj i ruku je skočio Miloš B. (član Belivukove grupe). Ovaj je uspeo da opali metak ali nikog nije pogodio. Tu su oni njega na betonu prebili dobro. U planu je bilo da se ispituje (…) ali je on toliko bio prebijen da nije mogao da priča i samo su ga dovršili - naveo je on.

foto: MUP Srbije, Kurir/T.Ilić

Nalog koji su dobili od šefova Belivuka i Miljkovića, koji su se tada nalazili u Crnoj Gori sa zatočenim Kapetanom, bio je da Vukićevića najviše muče.

- Ovoga puta dajte 102 odsto sebe. Molim vas, znači, iz petnih žila - prepričao je Hrvatin šta se dešavalo.

Tako se i dogodilo. Vukićevića su dugo i brutalno mučili u kući, dok nije izdahnuo, sudeći prema slikama koje ima tužilaštvo, ali i porukama kojim su šefove u detalj izvestili o tome.

Veljina supruga besnela

O supruzi Velje Nevolje, Bojani Belivuk, u javnosti se ne zna mnogo, međutim nezvanično se priča da je bila dobro upoznata sa svim poslovima svog supruga s kojim ima dvoje dece. Da li je na bilo koji način pomagala Belivuku za sada nije poznato.

foto: Kurir

Ona nije učestvovala u monstruoznim zločinima mafijaške bande čiji je vođa bio njen muž, a po svemu sudeći nije ni znala mnogo o tome šta je on sa svojim klanom radio. Prilikom hapšenja Belivuka, 4. februara, inspektori su u njegovom stanu na Zvezdari zatekli dvoje dece i Bojanu koja je tada urlala od besa na muža koji je bio vezan lisicama.

- Vidiš šta si nam uradio! Upropastio si nam život - vikala je.

Tada je i ona odvedena u policijsku stanicu kako bi dala izjavu, ali je inspektorima samo kratko poručila: "Naravno da ne želim da razovaram sa vama", nakon čega je puštena kući.

Izvor beogradskog lista rekao je da je prilikom pretresa njihovog stana tada pronađeno 30.000 evra u kešu.

Kurir.rs

bonus video:

00:54 FILMSKA AKCIJA MUP OKONČANA HAPŠENJEM: Osumnjičeni za ubistvo Bojana u Belvilu pao posle sinoćne policijske potrage (VIDEO)