(UŽIVO) SVE O TOME KAKO JE KLAN BELIVUK-MILJKOVIĆ PRAO NOVAC: Evo kakva budućnost čeka njihove uhapšene supruge!

Supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao i vanbračna supruga Filipa Ivanovskog i Belivukova tašta, uhapšene su jutros zbog sumnje da su izvršile delo pranja novca.

Policija im je oduzela imovinu u vrednosti od milion evra. Ko je i kako kupovao kuće, stanove i automobile? Kako se novac od kriminala ubacuje u legalne tokove? Koje su kazne?

Na sva ova pitanja odgovor su dali advokat Ivan Ninić, Darko Obradović sa Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i urednik portala Kurir.rs Mladen Radulović.

- Tužilaštvo mora da dokaže kompletni kriminalni plan, ko zna koliko će se tu još novca naći. Sada treba da se ustanovi razlika između legalnih primanja i ostatka novca. To je uvek bitan element kada se borimo protiv organizovanog kriminala, da se oduzme sva nelegalno stečena imovina. Samo na takav način mi od nekoga ko je vođa kriminalne grupe pravite običnog čoveka koji nema svoja sredstva. Tako demotivišemo ljude da se upuste u kriminal. U Italiji to daje dobre rezultate - rekao je Obradović gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Advokat je objasnio da supruge klana Belivuk-Miljković imaju pravo ili da se brane ćutanjem ili da daju iskaz.

- Supruge su privedene u tužilaštvu za organizovan kriminal, i za to postoji razlog. U ovoj situaciji daće iskaz, koristiće se svojim pravom da se brane ćutanjem ili da daju iskaz. Opet, ukoliko odluče da se brane ćutanjem one će završiti tu fazu i o daljem procesu odlučivaće sudija. Mislim da će u ovom slučaju biti odluka pritvor. Biće ovo izazov za tužilaštvo, videćemo šta će se dalje dešavati. Ovo je bilo očekivano. Istraživaće se i imovina u inostranstvu, ne samo u Srbiji - kaže Ninić.

- Pranje para je srpski domaći specijalitet, toliko je para oprano poslednjih decenija da je to neverovatno. Upravo podneblje na kome žive Velja i Marko itekako im pogoduje jer su ovde savršene metode. Kada neko ima određen novac koji je ukrao i želi da on postane legalan, neophodno je pare oprati. Tu je potrebna jedan ekonomski krug da se zavrti koji traje od nekoliko meseci do nekoliko godina. Ono što smo imali kao primer, to je izgradnja i prodaja stanova. To su milijarde evra koje su otete od građana, ovo hapšenje je samo prvi od koraka - rekao je Radulović.

- Kriminalna logika je nulta. Svako ko se uhvati će završiti ovako, iza rešetki. Možda oni nisu očekivali da će se naći iza rešetki, mi još ne znamo koje su to sve stvari i šeme korišćene. Sve je ovde u igri. Treba razjasniti koliko je tu došlo novca od droge, reketiranja, krađa. Potrebno je rasvetliti ubistva, ko je sve nestao - kaže Obradović.

- Mi kao država imamo solidan zakonski okvir. Sada na scenu stupa direkcija za oduzetu imovinu, imovina je privremeno oduzeta sad. O trajnom oduzimanju možemo pričati kada se da presuda. U svakom krivičnom postupku se prvo sluša okrivljeni kako bi dobili precizne informacije. To je neki parametar za procenu da li treba ići u finansijsku istragu. Kada se krene u istragu, tu se sve ruši kao kula karata. Ova istraga se može širiti - kaže Ninić.

