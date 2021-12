TUŽNA SUDBINA BAKA STOJANKE IZ BLOKA 45: Živela na ulici, tukli je i pljačkali! SVI SU ZNALI I ĆUTALI O TOME

Nakon što je odjeknula vest o baka Stojankinoj smrti iz Bloka 45, nema onog ko se nije upitao kako je moguće da neko naočigled svih tako surovo skonča, gde su bile institucije svih ovih godina i zašto joj nije ukazana adekvatna zdravstvena nega koja joj je prema svemu sudeći bila neophodna.

Komšije su o baka Stojanki imale podeljeno mišljenje, ali ono što je sigurno da su i oni sa nekim lošijim iskustvom zgranuti činjenicom da se njen život završio na ovako nehuman način.

Imala je svoj stan i dobru penziju

Baka Stojanka koja je godinama spavala na ulici ima stan na svoje ime u Nehruovoj ulici u Bloku 45, kao i određena primanja za koja jedna komšinica kaže da "nisu mala".

- Imala je prelep jednoiposoban stan. Njen pokojni suprug je bio vojni osiguranik, a primao je i određenu invalidninu koju je Stojanka i nasledila nakon njegove smrti, to nije mali novac - kazala je komšinica Ljiljana koja je Stojanku poznavala još od ranije otkako je došla u Beograd i koja živi u susednoj zgradi.

Kako nam je ispričala, Stojanku je rodbina kao mladu devojku dovela iz Bosne u Beograd gde su je i udali. Njen pokojni suprug bio je dosta stariji od nje. Nakon njegove smrti, Stojanka je ostala sama budući da nisu imali dece.

- Sa komšijama nije imala najbolji odnos, a nikad nisam videla ni da ju je neko od rodbine posećivao. Bila je malo teška kao osoba, a ozbiljniji problemi su počeli možda čak i pre 10 godina - priča Ljiljana.

Loši odnosi s komšijama

Prema njenim rečima, nije sigurna šta se desilo i kako je došlo do toga, ali Stojanka je počela da dovlači razne stvari u svoj stan i da ga zatrpava, a kada više nije mogla da uđe u njega, stvari je počela da nosi u podrume. Komšije su se zbog toga ljutile na nju, i nakon što su zajednički očistili podrume stavili su katanac kako Stojanka ne bi više mogla da ulazi u te prostorije.

- Ulaz te zgrade je bio jezivo prljav, ona je spavala po otiračima, u ulazu zgrade, a nakon što su je oterali, Stojanka je od kartona napravila za sebe neko skrovište ispred zgrade. Međutim, posle je počela da spava po ulazima tržnih centara, a u poslednje vreme je spavala u blizini jednog supermarketa tu u kraju - kazala je Ljiljana.

Ono što se pita naša sagovornica jeste kako to da niko od tih ljudi, njenih komšija iz 14 stanova koji imaju i malu decu koja prolaze kroz taj ulaz nije uspeo da joj pomogne, kako su mogli da dozvole da im ulaz bude toliko prljav. I šta su institucije radile svih ovih godina po pitanju njenog slučaja.

Često govorila o komšiji koji ju je maltretirao

- Ona nije imala dobre odnose sa svojim komšijama, čak je često i spominjala jednog komšiju iz zgrade da ju je maltreitrao i tukao, ali ne znam koliko je to tačno - priča komšinica.

O dotičnom komšiji baka Stojanka je ispričala i Jeleni Nestorov, komšinici koja se silno trudila da joj pomogne i skloni je sa ulice.

foto: Jovan Mladenović, Printscreen/Twitter

- Ispričala mi je tada da je ona nagluva i da slabo vidi, ali da je imala komšiju koji joj je provaljivao u stan, polomio joj vrata, bravu i tukao je više puta, a jednom je ispreturao po njenim stvarima i uzeo joj sva dokumenta od stana - ispričala je Nestorova.

Takođe, ono što je čudilo komšinicu koja ju je dugo poznavala je i to da kada god je razgovarala sa Stojankom ona je normalno i razborito razgovarala.

Redovno plaćala sve račune

- Kroz razgovor s njom teško biste mogli reći da ima neki zdravstevni problem, svaki put kad bi me videla pitala bi da li je dolazio poštar, onda bi ona odlazila u poštu i redovno plaćala sve svoje račune, još joj je i ostajalo novca - kazala je.

Kako pretpostvalja, verovatno su je zato nasilnici iz kraja i tukli, pošto je novac nosila sa sobom, a često se žalila da je pokradena i "da joj sve uzimaju".

Pre nekoliko nedelja, nakon što je Jelena Nestorov objavila snimak u kome moli baku da pođe u svoj stan i prestane da se smrzava napolju, bespomoćnu staricu je neko iste večeri brutalno pretukao, te je zadobila teže povrede glave koja je tada cela bila u zavoju.

- Na snimku koji sam objavila vidi se na baka Stojankinom džemperu braon mrlja, to nije prljavština, to je krv. Ovde ispred supermarketa gde je ona spavala, bila je ogromna lokva krvi. Tuda prolaze i mala deca... Kakav im mi to primer dajemo kao društvo kad dopuštamo sebi da hladno prolazimo pored starice koja se smrzava, bez jakne, sa glavom u zavoju i u lokvi krvi - pitala se Jelena.

Te večeri Hitna pomoć ju je odvezla, međutim baka je pobegla iz bolnice i vratila se nazad na ulicu, što je Blicu tada potvđeno i u Hitnoj pomoći. Nestorova se obraćala i mnogim ustanovama, međutim adekvatni odgovor nije dobila. Dolazila je i komunalna milicija, ali rešenja nikavog nije bilo.

Budući da se nije došlo do rešenja, baka je sve do poslednjeg dana boravila na hladnoći na ulici sve dok nije preminula.

Komšije sumanjaju da je baka pre smrti ponovo bila pretučena

Kada se pročulo za smrt baka Stojanke, sugrađani i komšije iz Bloka 45 na društvenim mrežama u komentarima počeli su da pišu da je baka pre nego što je preminula i te večeri bila prvobitno brutalno pretučena zbog čega je i završila u bolnici, gde je i umrla. Redakciji "Beograda na Blic" međutim niko nije mogao da potvrdi da je nesrećna starica imala vidljive povrede na telu.

- Policija je izašla na teren po prijavi građana. Tamo je zatekla dezorijentisanu staricu bez vidljivih povreda. Zbog njenog stanja je pozvana Hitna pomoć, koja je ženu prevezla u Zemunsku bolnicu, u kojoj je ona preminula u noći između 8. i 9. decembra - rekao je danas izvor "Blica" u policiji.

To nam je nezvanično potvrđeno i u KBC Zemun. Starica je ovde dovezena ranije tokom dana 8. decembra, gde lekari nisu uočili vidljive povrede na njenom telu, ali su je zbog psihičkog stanja, odvezli u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Ona je i tamo pregledana, ali je zbog drugih pogoršanja zdravstvenog stanja vraćena u Zemunsku bolnicu, gde je i umrla.

Šta kažu u Centru za socijalni rad

Povodom ovog nesrećnog slučaja, tek sada se oglasio i Gradski centar za socijalni rad, koji je redakcija "Beograda na Blic" još mnogo ranije, kada smo prvi put pisali o nesrećnoj baki, kontaktirala kako bi ukazala na ovaj slučaj.

"Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, mesno nadležno Odeljenje Novi Beograd upoznato je sa slučajem koji navodite u dopisu. Stručni radnici su u prethodnom periodu svakodneveno izlazili na teren i intezivno radili na rešavanju problema zbrinjavanja navedene osobe. S obzirom na to da je za pružanje bilo koje vrste pomoći i podrške potreban pristanak korisnika, S. K. je odbijala svaki vid saradnje, pomoći, pokušaja zbrinjavanja i intervencije stručnih radnika, ali i saradnju sa predstavnicima zdravstevnih ustanova, policije, komunalne milicije sa kojim je centar bio u svakodnevnom kontaktu i često u zajedničkim intervencijama u cilju podrške navedenom licu", navode u dopisu našoj redakciji.

Kako dodaju, imajući u vidu višegodišnji način života, godine starosti, brojne zdravstvene probleme, S. K. je prvenstveno bila potrebna zdravstevna zaštita.

"U prethodnom periodu S. K. je više puta zbrinjavana i ustanovu u zdravstvene zaštite, ali je istu bez saglasnosti i znanja lekara svaki put napuštala. Poslednji put je zajedničkom intervencijom policije, hitne pomoći i centra za socijalni rad zbrinuta u zdravstvenu ustanovu ove nedelje, gde je i preminula", navode u dopisu našoj redakciji.

S.K, dodaju, nije bila korisnik novčane socijalne pomoći, raspolagala je porodičnom penzijom i imala je stan.

(Kurir.rs/Blic/Beograd na Blic)

Bonus video:

00:24 POMEN BORI DRLJAČI: Prošlo je godinu dana od smrti čuvenog narodnjaka, scena na groblju je TUŽNA, pojavila se JEDNA koleginica