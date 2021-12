UPRLJAO BIH RUKE TIM GO*NETOM, DA ME NIJE POLICIJA ZAUSTAVILA: Otac momka koji je ISKASAPIO babu na rođendan OTKRIO JEZIVE DETALJE

Đorđe Dudić, sin ubijene Desanke Dudić (70), koju je juče u stanu na Kotežu mučki iskasapio unuk David Dudić, oprostio se na Fejsbuku od majke i opisao šta kako je izgledala drama nakon što je saznao šta je njegov sin učinio.

Komšije su juče oko 15 časova videle Davida kada je došao kod Desanke, sa sobom je vodio i psa. Kako se saznaje, mladić je imao problema sa narkoticima i Desanku je, sumnja se, ubio kada je odbila da mu da novac koji joj je tražio.

Ubrzo po njegovom dolasku u stan komšije su čule buku, ali kako kažu, niko nije slutio da da se u Desankinom stanu dešava tako nešto strašno. Osim njih dvoje, u stanu je kada se zločin desio bio i drugi Desankin unuk, kog je bio teško pokretan posle povrede koju je doživeo, a kog je ona pazila.

foto: Facebook

- Kažu da je nasrnuo i na njega, drškom od noža ga je verovatno udario ili ga je ubo, uglavnom on je svemu pristustvovao, a nije mogao da joj pomogne. Mislim da je on pozvao Dasankinog sina, on se brzo stvorio tu i policija je došla za 10 minuta, ali za nju je bilo kasno - rekao je komšija za "Blic".

Kako je napisao na Fejsbuku, Desankin sin Đorđe je pokušao da obije vrata, ali je policija u to vreme stigla i sprečila ga. Na vratima su ostali vidljivi tragovi obuće.

- Dobro je što me je policija uhvatila dok sam razvaljivao vrata, inače bih i ja uprljjao ruke sa go*netom i odgovarao kao za čoveka - napisao je Đorđe.

On se potresnim rečima oprostio od svoje majke rekavši da je "monstrum koji je trebalo da je voli" ubio mučki na njen rođendan.

foto: Facebook

- Danas ti je mama bio rođendan. Dobila si na poklon puno patnje i boli, zlo kakvo svet zapamtio nije, od nekoga ko je trebalo da te voli - napisao je Đorđe i nastavio:

"Draga mama oči su ti izvađene, iskasapljeno telo, mučena si satima. Dok si umirala i onda si verovala u Boga, ali zlo sa svetlom veze, njega to ne zanima. "Neka radi šta želi, moj bog je sa mnom", bile su tvoje reči dok te je monstrum ubijao."

Kako je napisao, unuk joj je "izvadio srce jer svoje nije imao".

- Morao je nožem i da ti vadi srce, možda jer je ljubomoran on nije imao svoje - napisao je.

O majci je potom nizao najlepše reči nazvavši je svojim herojem, anđelom, požrtvovanom majkom i oličenjem poštenja.

foto: Facebook

- Bila si heroj u mome životu i govorila si mudar se uklanja od zla, ne znam zašto gospod nije hteo da ga spreci možda da te uzme sebi to samo nebo zna. Ovaj ružan svet i nije bio mesto za tebe, suviše je prljav za tvoj anđeoski lik. Samo zlo je moralo da te uništi, nemajući mir dok ne čuje tvoj krik - reči su neutešnog Đorđa.Kako je naveo, njegova majka je dušu isputila na svoj rođendan, u najtežim mukama.

Draga moja mama, danas na rodjendan si dobila kartu za nebo, u užasnim mukama, većim od svakoga sveca. Monstrum te jeste ubio, ali pobeda je tvoja, ovenčana slavom i dostojanstvom, što on nikada imati neće. Neko se rodi ko ruža i miriše i kada je odsečes, a neko i sa parfemom ostane smeće - napisao je dodao:

"Draga moja mama na nebo te danas pratim i ne mogu reći da lep mi je dan, ali pošto prošlost ne mogu da vratim ovim ti putem čestitam rođendan."

Podsetimo, David Dudić je ubio juče u Kotežu svoju baku Desanku ubodima nožem i šrafcigerom. Policija ga je zatekla na licu mesta, gde ga je privela.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

01:09 KURIR NA LICU MESTA! Ovo su detalji porodične tragedije u Kotežu!