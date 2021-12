MANIJAK (62) SA DEČJEG IGRALIŠTA DOBIO 5 GODINA ROBIJE: Pedofil pipkao dve devojčice od 7 i 8 godina po intimnim delovima!

Nišlija S. N. (62), koji je optužen da je 18. septembra septembra ove godine na dečjem igralištu u Naserovoj ulici u Nišu dodirivao po intimnim delovima tela dve devojčice stare sedam i osam godina, osuđen je u prvostepenom presudom Osnovnog suda u Nišu na pet godina zatvora.

Osim što će morati da se leči od alkoholizma, manijaku je zabranjeno da po izlasku na slobodu prilazi dečjim igralištima.

- Okrivljeni S. N. oglašen je krivim za dva krivična dela nedozvoljene polne radnje i izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od pet godina, kao i mera bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara i mera zabrana posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna deca - potvrdio je portparol Osnovnog suda u Nišu Vladimir Rakonjac.

S. N. je uhapšen 23. septembra i nakon ekspresno sprovedenih istražnih radnji Osnovno javno tužilaštvo podiglo je optužni predlog i zatražilo da ga sud kazni sa osam i po godina zatvora.

- Nakon sprovedenih istražnih radnji postupajući zamenik javnog tužioca podneo je optužni predlog Osnovnom sudu u Nišu KT 2181/21 od 19.10.2021.godine zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje kojim optužnim aktom je predložio da se okrivljeni oglasi krivim i osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina i šest meseci - potrdio je za "Blic" Osnovni javni tužilac u Nišu Saša Đokić.

Pravo žalbe na nepravosnažnu presudu kojom je S.N. osuđen na pet godina zatvora imaju i okrivljeni, ali i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

Kako je "Blic" pisao, S. N. stanuje u blizini igrališta, a u tom kraju šeta psa pa je u kontakt sa decom došao kada su prišla da se poigraju sa njegovim ljubimcem. Slučaj je otkriven kada su se deca požalila roditeljima a manijak je identifikovan pregledom snimaka sa nadzornih kamera na obližnjim zgradama. Prema saznanjima "Blica", osim dve devojčice starosti sedam i osam godina na igralištu je bila i treća devojčica koja ima oko pet godina. S. N. nju nije dodirivao, ali ga je dete videlo kako priča sa dve nešto starije devojčice.

- Nakon što su one ispričale roditeljima šta se desilo, obaveštena je policija pa su uključeni i stručnjaci Centra za socijalni rad koji su pričali sa decom. Psiholog i pedagog Centra za socijalni rad su razgovarali sa devojčicama koje su ispričale šta se dogodilo a snimak sa kamera sa obližnje zgrade samo je potvrdio njihove priče, posle čega je S.N. uhapšen - ispričao je izvor.

foto: Shutterstock

Nakon što se našao iza rešetaka pedofil se pravdao je svoj bezumni čin velikom količinom popijene rakije.

"Popio sam pola litra rakije"

Naime, osumnjičeni pedofil je tvrdio da je popio više od pola litre rakije pre nego što je 18. septembra izveo psa u šetnju, nakon čega je neprimereno dodirivao po telu dve devojčice koje su se igrale na igralištu u Naserovoj ulici.

U momentu kada je počinio krivična dela nedozvljenih polnih radnji nad devojčicama, po saznanjima "Blica", S. N. nalazio na izdržavanju jedonogišnje kazne u kućnom zatvoru po presudi zbog nezakonitog posedovanja oružja i eksplozivnih naprava i izazivanja opšte opasnosti. Lisice na ruke su mu stavljene dok je na nozi imao nanogicu za elektronsko praćenje kretanja. On je bio osuđen jer je pre nekoliko godina pretio bombom mladićima koji su mu, igrajući se loptom, polomili prozor. Revoltiran zbog tog njihovog poteza, prema nezvaničnim saznanjima, on je tada sa bombom u rukama, navodno izašao na igralište i zapretio da će je baciti, nakon čega ga je policija uhapsila. Osuđen je na godinu dana u kućnom zatvoru, ali je imao dozvoljeno kraće vreme koje je mogao da provede u šetnji svakog dana, što je kontrolisano preko nanogice, pa je tako i kritičnog dana bio van svoje kuće

Komšije začuđene, znale ga kao "dobrog majstora"

Posle hapšenja S. N, u zgradi u kojoj živi sa suprugom, stotinak metara od igrališta, komšije su bile šokirane njegovim hapšenjem.

- Za nas je bio dobar. Tu nam je bio i za loše i za dobro. Baš me iznenadilo kada je uhapšen, iskreno da ti kažem. Toliko mi je teško, em nemamo toliko muških u zgradi sad se još i ovo desilo. Za sve nam se uvek nalazio, za svaku sitnicu. Razumeo se i u struju i za sve oko kuće. Uvek kada sam ga pitala, pomogao me je. Ne samo meni, nego i drugima u komšiluku. E, sad mi ništa ne znamo šta je on uradio - ispričala je jedna komšinica.

Drugi komšijaje rekao je da je S. N. bio dugogodišnji predsednik skupštine stanara.

- Kao predsednik skupštine stana a je bio dobar, a drugo šta je radio, nemam pojma – rekao je on.

Nakon hapšenja, niška policija u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom objavila je fotografiju S. N. uz poziv oštećenima da se jave ako ih ima još. Za sada nije bilo novih slučajeva.

