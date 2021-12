VELJA NEVOLJA SVEDOK SARADNIK? Belivuka opet vode pred tužioca, a Marković upozorava: Samo tako može da se ZADRMA KAVEZ

Vođe zloglasnog klana Veljko Belivuk i Marko Miljković danas su na saslušanju koje je počelo u 10 časova, a povodom finansijske istrage koja je pokrenuta protiv njih i najbližih članova njihovih porodica zbog sumnje da su više miliona evra stečenih kriminalom ubacili u legalne tokove.

- Ne znam šta možemo da očekujemo. Kao policajac bih voleo da Veljko Belivuk sve prizna i kaže. To bi bila najbolja varijanta. Ali mislim da će se braniti ćutanjem ili će reći da nije ništa kriv i da je to sve namešteno. Prošli put su sve negirali. U policiji se ništa do 2020. godine nije promenilo. Još je direktor policije (Vladimir) Rebić za koga se ne zna kad će se vratiti sa godišnjeg odmora. Bivši ministar policije je dosta kovač svega toga. UKP bi recimo mogao da preispita ovu vilu od 700.000 evra. Dvanaest policajaca je izvršilo samoubistvo i imamo 1.600 policajaca koji su pod stresom i ja mislim i šifrom - rekao je predsednik Sindikata policije Blažo Marković u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: kurir televizija

Urednik portala Kurir Mladen Radulović se osvrnuo na preteće poruke vojnika Velje Nevolje koje šire na društvenim mrežama.

- Mnogim ljudima širom Beograda i Srbije su stigle preteće poruke posle komentara koje su ostavljali na društvenim mrežama ako bi reklo nešto loše o Belivuku, Miljkoviću... Nekoliko ljudi je to prijavilo Odeljenju za visokotehnološki kriminal. Nema sumnje da se radi o ostatku klana Veljka Belivuka za koje ne postoje dokazi da bi mogli da se nađu iza rešetaka. Oni su na slobodi. Klan je i dalje jak - navodi Radulović.

Više građana, podsetimo, obratilo se Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal jer im sa Instagram profila koji podržavaju Velju Nevolju i navijačku grupu Principi stižu zabrinjavajuće poruke.

- Jesi li svestan koliko ćeš biti j*ban za sve ove komentare kad sve zaboraviš šta si radio? Hvatamo te da cviliš mami u kameru danima - glasi jedna od pretećih poruka koju je voditelj Kurir televizije pročitao uživo u programu.

- Ovo su krajnje ozbiljne poruke i ne treba ih shvatiti naivno - kaže urednik portala Kurir.rs Mladen Radulović.

foto: kurir televizija

Marković smatra da bi Belivuk trebalo da bude svedok saradnik.

- Ovde se ljudi ne optužuju. Naprave vile od 700.000 evra pa ništa! Držali su ceo grad. Belivuk je imao privatno obezbeđenje. Ko nije hteo usluge, zapalili bi mu imovinu i nema dokaza. Belivuka je zamenik javnog tužioca i pravno sve savetovao. Oni su se družili sa sudijama. Govorili su nekoliko jezika i nemojte misliti da su to glupi ljudi. On bi za mene bio idealan svedok saradnik. Mislim da bi se dosta kavez zadrmao - rekao je predsednik sindikata policije i dodao da su Dijanu (Hrkalović) stvorili Rebić i (Nebojša) Stefanović.

Radulović je podsetio da je pokrenuta ozbiljna finansijska istraga protiv Veljka Belivuka i njegove desne ruke Marka Miljkovića.

- Saglasan sam sa gospodinom Markovićem kad kaže da Belivuk treba da bude svedok saradnik. I da se otkrije ko mu je bio pokrovitelj i ko ga je sponzorisao. Veoma je teško da se Belivuk pusti da se brani sa slobode zbog težine krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Videli smo da je u toku finansijska istraga. To može da bude ozbiljno - kaže Radulović.

foto: kurir televizija

Marković se osvrnuo i na ubistvo bake u Kotežu koju je svirepo likvidirao unuk.

- Ovo najnovije ubistvo što se desilo u Beogradu. Onaj što je baki iskopao oko. To je strašno! E taj se hvalio da je bio u Belivukovom klanu - kaže Marković.

foto: kurir televizija

Podsetimo, Belivuk je široj javnosti postao poznat 2016. godine posle napada na Božu Kumburovića i Nebojšu Petkovića, članove obezbeđenja direktora FK Partizan Miloša Vazure. Osuđen je na godinu dana kućnog zatvora bez elektronskog nadzora.

Mediji su Belivuka svrstavali u tzv. kavački klan koji je godinama u ratu sa škaljarskim klanom.

Kurir.rs

Bonus video:

05:28 Ivan Ninić i Darko Obradović o klanu Belivuk-Miljković