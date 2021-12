BRATE, JEL' BI IŠAO DA ISPITAŠ VEPRA? Evo kako je Belivukov klan mamio žrtve u kuću strave u Ritopeku SKAJ PREPISKA

Mile Radulović zvani Mile Kapetan jedan je od pripadnika škaljarskog klana čije je ubistvo u Crnoj Gori i dalje delimično obavijeno velom misterije, podseća Nova S.

Veruje se da je otet, da su ga navodne vođe kavačkog klana naterale da otkriju sve podatke o njegovom klanu, uveravajući ga da će mu obezbediti siguran život u Španiji zauzvrat. Kapetanovo ime spominje se i u optužnici koje je srpsko tužilaštvo podiglo protiv Belivuka i grupe i to jer su zahvaljujući njegovom telefonu Miljković i njegovi ljudi, kako se navodi, namamili Lazara Vukićevića i ubili ga.

Lazar Vukićević i Veljko Belivuk foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Okrivljeni Bojan Hrvatin naveo je da su u oktobru 2020. godine Veljko Belivuk, Marko Miljković i Nebojša Janković, sa nadimkom „Hell“ na Skaj komunikaciji, odlaze u Crnu Goru. U to vreme su se pripadnici klana intenzivno sastajali u stanu Srđana Lalića, čekajući da im se Belivuk, Miljković i Janković jave iz Crne Gore. Saznaju od Belivuka i Miljkovića da su oteli Mila Radulovića zvanog Mile Kapetan, koji je visokorangirani pripadnik škaljarskog klana, odnosno njima suparničke grupe sa kojom je usko sarađivao Lazar Vukićević.

Miljković je od Kapetana uzeo kriptovani telefon i koristio ga umesto njega, kako bi Lazaru Vukićeviću prosledio poruku da je Veljko Belivuk otet i da treba da ide u da ga muči, mameći ga tako u kuću strave u Ritopeku. To je Vukićević prihvatio i tako su uspeli da ga „navuku“, navodi Nova S.

Miljković predstavljajući se kao Kapetan: „Brate, jel' bi išao da ispitaš Vepra? Al sve, brate, sve!!!“

Vukićević: Šta god treba, brate moj. Ako hoćeš i u akciju da idemo.

Miljković kao Kapetan: „Brate, samo da ga ščepaju, kupi te moj čovek i vodi tamo. Nikome ni reči brate. Ispitaj ga sve. Kriptu da otvori i sve da kaže ološ!“

Vukićević: „Hoću brate, kako kažeš. Samo da prođe sve kako treba. Da uspeju momci“

Miljković: „To je gotovo brate za sat, zato i pišem“

Vukićević: „Ajde, rode, piši. Čekam“

Mile Kapetan i Marko Miljković foto: Kurir

Miljković: „Brate, u osam i po budi na adresi tačan. Brate, pazi dobro da te ne isprati ko. Molim te, brate“

Tada je Miljković zakazao sastanak sa Vukićevićem u Radničkoj ulici u 20.30.

U međuvremenu, u „Skaj“ grupnom četu u kom su Belivuk, Miljković, Marko i Miloš Budimir, Srđan Lalić, Dejan Tešić, Nemanja Đurić, Bojan Hrvatin i Vlade Draganić teku dogovori o tome kako namamiti Vukićevića i Aleksandra Šarca.

Lalić: „E, obratite pažnju samo da pišete na jekavici“

Veljko Belivuk i Srđan Lalić foto: Printscreen

Miljković: „Ma ne birini ti ništa. Kada mu napišem i gde da ga pokpi jedan čovek i da ga doveze u klanicu?

Lalić: „Hoćete da mu pričate nešto možda da stane, da ga neko ostavi ili nek taksijem dođe na Ustaničku i nek se spusti pešaka dole.

Lalić: „I možda da miu se naglasi da ponese masku za lice“

Miljković: Primio se i Laza, brate.

Vukićević se, kako je navedeno u optužnici, kobnog dana našao sa Nemanjem Đurićem u Radničkoj ulici. Nakon toga je odveden u Ritopek gde je, kako se sumnja, mučen i likvidiran. U grupnom četu optuženih Miljković objašnjava drugim okrivljenima šta i kako treba da urade. U jednom trenutku Miljković im saopštava da Šarca ipak nije uspeo da ubedi da dođe na sastanak.

Miljković: Braćo, Šarac se u**o, ne sme da dođe, pazi kad ne veruje ni Kapetanu, eto ti. Sve vam je jasno.

Dalje im objašnjava da se plan sa Vukićevićem ne menja jer se Šarac i Vukićević međusobno čuju i opominje ih da organizuju „kontra pratnju“.

Budimir: Imamo kontra pratnju totalnu, znaš. Naš auto prati dva auta. J***m ti budalu brate, šta se us***a pi**a smrdljiva, brate.

Budimir: Dobro, da nam kažeš šta je Šarac rekao, zašto ne dolazi? Da vidimo kako da igramo sa ovim što ga skupljamo u 8.30. Da budemo više u pripravnosti nego kao što smo trebali malopre?

Miljković: Zamisli ti, on Miletu koji mu je šef, on piše da kaže samo nešto što oni znaju, zamisli ti idiota, imbecila.

Budimir: Da nam namesti muriju nešto, brate, razumeš? Mi ćemo da radimo pratnju sa dva auta ali da namesti muriji nešto, da isprati murija do kuće tamo.

Miljković: Nema šta da isprati murija, Laza ne zna da namesti muriju, Laza cinkaroš nije. To je Šarac, kod Šarca nemojte ni da idete, brate u 6.30 i to je to, kad se u**o. A, Lazu kupite u 8.30 i to je to.

Marko Budimir zatim pokušava da objasni Miljkoviću da je problem to što su Vukićević i Šarac u kontaktu, zbog čega veruju da znaju informacije jedan od drugom. Miljković mu odgovara da oni nisu u dobrim odnosima, a da se dopisuju samo zbog Mileta Kapetana. Lalić predlaže da promene adresu sastanka sa Vukićeviće, što Miljković prihvata. Ubrzo im javlja da su u pokretu i da idu na sigurnu lokaciju, odakle će se javiti. Budimir mu 13 minuta kasnije odgovara:

„Evo brate, Papić je već pustio priču da je Soprano (Belivuk prim. aut) otet, sad mi pišu na Skaju“.

Kapetanu obećali život u Španiji, pa ga ubili

Na konferenciji za medije Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore početkom novembra izneto je da su navodne vođe kavačkog kalana Slobodan Kašćelan i Igor Boživoić pretili Raduloviću da mora da oda podatke o škaljarskom klanu, ili će ga mučiti i ubiti.

”Što je oštećeni M.R i uradio, pa je omogućio osumnjičenima da preko njegovog kriptovanog mobilnog telefona i aplikacije SKY drugim pripadnicima suprotstavljene kriminalne organizacije šalju pisane poruke u ime oštećenog, a sve kako bi ta lica namamili na unapred pripremljene lokacije, gde bi bili lišeni života… Nakon što su po svojoj proceni od oštećenog izvukli sve informacije i podatke koje ih zanimaju, oštećenom su obećali da će ga pustiti da živi u Španiji i da ga neće ubiti, iako su znali da to neće učiniti”, rekao je tužilac Saša Čađenović.

Tada je rečeno da su prikupljeni materijalni dokazi da je Kapetan ubijen i da su njegovi posmrtni ostaci uklonjeni. Prema navodima optužnice crnogorskog tužilaštva, kada je u Beogradu ubijen Vukićević, u Crnoj Gori, u jednoj kući u Spužu, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković i još nekoliko pripadnika kavačkog klana, ubili su Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića. U kući se u tom trenutku nalazio upravo i Mile Kapetan koji je tog dana otet i odveden na tajnu lokaciju u Kotoru.

Zbog sumnje da je učestvovao u otmici i ubistvu tog nekad visokopozicioniranog člana škaljarskog klana, pre desetak uhapšen je Novljanin Petar Đurović, pisale su Vijesti. Policija i tužilaštvo sumnjaju da je Mile Kapetan određeno vreme držan u zatočeništvu, a da je dva meseca kasnije i ubijen, te da posmrtni ostaci pronađeni letos na Lovćenu, zapravo pripadaju Raduloviću.

