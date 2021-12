STRUČNJAK O SLUČAJU MARJANOVIĆA: Objavljivanje audio-snimka ne može da poljulja suđenje

Audio-snimak na kome se čuje razgovor Zorana Marjanovića, optuženog za ubistvo supruge Jelene Marjanović u aprilu 2020. na nasipu Crvenka u beogradskom naselju Borča, i policijskih službenika nema nikakav značaj za tok sudskog postupka protiv udovca, kaže za Kurir bivši operativac DB Božidar Spasić.

On ističe da ovaj audio-snimak nije ništa novo, te da ga je tužilac sigurno "imao na svom stolu" i pre podizanja optužnice.

- Činjenica je da za taj audio-snimak svi znaju već pet godina i da je bio deo istrage. Optužnica je podignuta pošto je tužilac poslušao snimak, tako da on ne može sada da utiče na dalji tok postupka protiv Marjanovića, koji se tereti za teško ubistvo supruge - objašnjava Spasić i dodaje da policijski službenici jesu zakazali u ovom slučaju, kao i da uviđaj nije urađen kako treba.

On ističe i da to što Marjanović, dok prijavljuje nestanak svoje žene, nju ne naziva ni po imenu, ni suprugom, već "majkom deteta", nije ništa čudno.

- On je tada verovatno bio uplašen i zbunjen. Može svima da se dogodi da se tako spetljaju - kaže on.

Podsetimo, u petak je na televiziji Insajder objavljen audio-zapis, nastao 2. aprila 2016. godine, na kom se čuje kako Zoran Marjanović poziva policiju na broj 192 i prijavljuje nestanak Jelene Marjanović. Ljudi iz MUP koji su tada s njim razgovarali mu govore "da proveri da li mu je žena kod kuće, a jedan je čak razumeo da je Zoran izgubio majku".

- Halo, dobar dan, ja bih da prijavim nestanak. Evo, ja sam sa ćerkom, ovaj, na nasipu. Izašli smo da majka trči, da vežba. Ona je otišla da trči i nestala je. Ima telefon, dostupna je, da li možete da je locirate? - rekao je Zoran službeniku policije koji mu se javio.

Kako se čuje na snimku, odgovor policijskih službenika je bio da je prošlo samo pola sata otkad mu se žena ne javlja, te da ne mogu da je lociraju preko mobilnog i da, ako se ne pojavi u određenom vremenskom periodu, dođe lično u stanicu i prijavi nestanak.

Kako smo juče pisali, snimak Zoranove prijave podelio je javnost. I dok jedni smatraju da je policija napravila propust, jer su neozbiljno shvatili njegov prvi poziv, drugi misle da je on sve dobro osmislio i da je i taj poziv deo njegove glume.

Zoran za Kurir

Ovo me podsetilo na jezive trenutke

Nakon objavljivanja snimka, Zoran Marjanović je za Kurir rekao da je veoma uznemiren.

- Sve me to vratilo na onaj osećaj bespomoćnosti, beznađa i nadanja da ipak nije ono najgore. Podsetilo me je na jezive trenutke kada sam sutradan u policiji saznao da je ipak od najgoreg još gore. A ja sam se svim srcem nadao da ipak nije tragičan epilog, da je u pitanju otmica, da će se ona odnekuda javiti ili pojaviti - rekao je Marjanović.