POTRESNA ISPOVEST OCA MONSTRUMA KOJI JE UBIO BABU U KOTEŽU: Ubio ju je bez razloga jer je čisto ZLO!

Očajni otac monstruma koji je u sredu po podne zaklao baku Desanku Dudić (70) u beogradskom naselju Kotež kaže da je njegov sin David (24) njegovu majku zverski usmrtio šrafcigerom i nožem, bez posebnog razloga.

Nesrećni Đorđe Dudić opisao je sve detalje teškog dana koje mu je ispričao sestrić Stefan, pred čijim očima se odigrao čitav masakr koji je počinio mladić koji je za sebe pričao da je član klana Veljka Belivuka.

Kobnog popodneva Đorđe je, kako je opisao u emisij na TV Pink, bio na poslu, kao vozač gradskog autobusa. Dobio je poziv od sestrića Stefana, koji mu je rekao da David čeka ispred stana Đorđeve majke Desanke da mu neko otvori jer Stefan ne može pošto je nakon teške povrede nogu prikovan za krevet.

foto: Facebook

- Sestrić ima šipke u nogama i moja majka ga je negovala, a sada je kod mene. Uplašeno mi je rekao da se čujem s Desankom jer se ovaj dere ispred stana. Majka mi se javila i rekla da je u prodavnici, a ja sam joj rekao da je unuk čeka da mu otvori. Ostao sam s njom na vezi dok nije ušla u stan. Pitao sam je da li je sve u redu, a ona mi je uplašeno ponavljala "za sada, za sada".

U tom momentu sam čuo vrisak sestrića i znao sam da ju je povredio, pa sam prekinuo vezu i zaustavio autobus. Izbacio sam putnike i krenuo ka njima. Pozvao sam prijatelja koji živi blizu moje majke jer je radio u SAJ, ali nisam mogao da ga dobijem, pa sam okrenuo policiju, a oni su mi postavljali suvišna pitanja o njoj, pa sam ih zamolio da što hitnije pošalju patrolu - prepričava svoju agoniju očajni sin ubijene starice.

Hteo i brata da izbode nožem Đorđe Dudić kaže da je njegov sestrić na početku napada pokušao da pomogne nesrećnoj baki, ali da je pao čim je ustao. Nakon toga ga je monstrum bacio na krevet iako je veoma krupniji od njega i vratio se da nastavi da starici nanosi ubode nožem po grudima. - U jednom trenutku David se nasmejao i rekao: "Ha-ha, ispao sam iz kondicije, malo sam se zamorio." Kada sam prvi počeo da razvaljujem vrata, on je Stefanu stavio dva noža pod grlo i govorio mu da ćuti da ne bi ubio i njega - opisuje Đorđe.

Iako je prvo mislio da je razlog svirepog zločina novac, Dudić objašnjava da mu je sestrić ispričao da David baki ništa nije tražio.

- Stefan mi je rekao da monstrum ništa nije tražio Desanki, ubio ju je jer je čisto zlo. Opisao mi je da je David prvo šetao po stanu u jakni i nešto razgledao, a onda je otvorio prozor. Ona ga je zamolila da ga zatvori da se Stefan ne bi prehladio jer je u majici, a njemu je to bio okidač da počne sa svojim krvavim pirom. Uhvatio ju je za vrat i počeo da je guši nogama i rukama u kragni, kao oni borci.

foto: Facebook

Onda joj je razbio saksiju o glavu, a zatim i flašu alkohola. Ona ga je tada pitala: "Šta treba da uradim da me pustiš", ali je on tada počeo da joj bode oči šrafcigerom, a ona je u tom trenutku rekla: "U redu je, pusti ga, bog je sa mnom, neka radi šta mora" - jedva izgovara neutešni Đorđe.

Kako dalje opisuje, čim je stigao ispred zgrade, video je policajce, koji još nisu ušli u stan, pa je sam počeo da razvaljuje vrata, a oni su mu se pridružili.

- Kada je na kraju sam otvorio vrata, rekao nam je: "Uđite, ali malo vam je nered ovde..." Ja sam se zgranuo. Video sam da nije bio drogiran. Policajci su me, srećom, zaustavili da ne nasrnem na njega jer ne bih bio ništa bolji nego on. Onda sam ga pitao: "Zašto si to uradio", a on je samo slegnuo ramenima, u smislu jer mu se tako može - završio je priču ožalošćeni čovek.

Kurir.rs/Republika/