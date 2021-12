JUTJUBER DANIMA NAJAVLJIVAO HAOS: Njegova majka znala šta se sprema, pre početka drame uputila JEZIV POZIV policiji!

Daniel Đukić (36), koga na društvenim mrežama prati na hiljade ljudi, juče je čitavog dana bio zaključan i odbijao da se preda, a opsadno stanje koje je izazvao snimao je telefonom sa svoje terase

Drama je počela oko deset sati kada je po pozivu Đukićeve majke došla policija, jer je pretio da će ubiti svakoga ko pokuša da mu priđe.

- Tokom celog dana ovde je bila zaista velika drama, u 10 časova sve službe su bile u ulici Cara Dušana. Pregovarački tim je tokom celog dana razgovarao sa Danielom. Ono što je policiji bila velika prepreka bila su blindirana vrata, tek oko 19 časova su odlučili da kontrolisanim eksplozivom razvale vrata. Vatrogasci su tada i korpom krenuli ka drugom spratu i on je u 19 časova i koji minut izveden, ubačen u kola Hitne pomoći i odvezen u pretpostavljamo Klinički centar Vojvodina - rekla je u svom uživo uključenju u Jutarnji program Kurir televizije novinar Saša Kaneški.

Kako saznajemo, Daniel je danima na društvene mreže kačio čudne objave iz kojih je moglo da se zaključi da nešto nije u redu.

- Spominjali smo uticaj influensera i ono što sam ja primetila juče je da je veliki broj dece došao da posmatra šta se dešava. Treba razmisliti o tome šta deca gledaju. Još uvek nemamo informacije o njegovom fizičkom i mentalnom zdravlju. Već ujutru kad je njegova majka zvala policiju i Hitnu pomoć rekla je da je psihotičan, ja sam videla kako je on izgledao kad je izašao na terasu i to je zaista neuobičajeno ponašanje. Pritom, on je sve to snimao i postavljao na društvene mreže. Na instagramu je postavljao storije, a u predhodno vreme je postavljao čudne objave - rekla je Kaneški.

