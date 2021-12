UHAPŠEN LEKAR (57) DOMA ZDRAVLJA U VRANJU: Protivzakonito prepisao 7.000 recepata, oštetio državu za više od 4,6 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UКP-a, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. V. (57), lekara Doma zdravlja u Vranju, osumnjičenog da je protivzakonitim izdavanjem recepata osiguranicima oštetio Republički fond za zdravstveno osiguranje za više od 4,6 miliona dinara.

Кako se sumnja, on je od januara 2018. do maja 2020. godine, za 146 osiguranika protivzakonito propisao 7.028 recepata bez izveštaja lekara specijaliste, bez prisustva osiguranika i u količini većoj od dozvoljene na mesečnom nivou. Na taj način on je, kako se sumnja, oštetio Republički fond za zdravstveno osiguranje za 4.623.118 dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Kurir.rs)