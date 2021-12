OD SPOLJA IDILIČNA PORODICA, UNUTRA UŽAS Rođaka jutjubera o Đukićima: Ne možete ni da zamislite kakav je bio Danielov otac

Poznati jutjuber Daniel Đukić (36) koji je u nedelju u Ulici Cara Dušana u Novom Sadu deset sati proveo zaključan u stanu pod pretnjom da će ubiti sebe i sve koji mu pokušaju prići nalazi se i dalje na Odeljenju psihijatrije Kliničkog centra Vojvodine i još je pod opservacijom i utvrđuje se uzrok njegovog ponašanja.

Njegova bliska rođaka iz Apatina kaže za "Blic" da je strašno šta je zadesilo porodicu Đukić u svega nekoliko meseci, te da do Danielovog ispada nije ni znala koliko su se neke stvari "otrgle kontroli".

- To je divna familija i sve je delovalo idilično do 7. decembra kada mu se ubio otac. Svi smo bili u šoku. Nikome nije bilo jasno zašto je to uradio. Dugo je radio kao direktor u jednoj banci i kada je došlo do restrukturiranja počela su otpuštanja. Njegova jedna koleginica našla se na listi tehnoloških viškova i on nije dozvolio da dobije otkaz već se prijavio da on ode na biro jer mu je ostalo manje godina do penzije. Eto kakav je to čovek bio i onda se ubio. Svi smo bili u šoku, a onda nam se Danielova majka otvorila i počela da priča – priseća se naša sagovornica odmahujući glavom u neverici.

Rekla nam je da ih Daniel već mesecima ignoriše, da im se čas javi na telefon, čas ne a i kada to učini bude neprijatan, svadljiv i odbijao je svaku pomoć koju su mu roditelji pokušavali pružiti.

- Mi smo svi živeli u ubeđenju da je to srećna i skladna porodica. Imali su samo njega i kada je otišao na studije u Novi Sad skrpili su nešto novca i kupili mu stan. Sve je delovalo idilično, a sada čujemo da verovatno nije ni završio fakultet. Onda se pominju neki dugovi nekim zelenašima i povremeni problemi sa alkoholom i sa lakšim drogama. Koliko znam, nije nikada bio zavisnik, ali kao što ste mogli da vidite i sami na njegovim kanalima na društvenim mrežama, alkohol mu očigledno nije bio stran. Svi u porodici mislimo da se njegov otac nije mogao pomiriti sa takvim propustom u vaspitanju te da je sebe krivio za Danielovo ponašanje... - priča rođaka porodice Đukić.

Ona kaže da se Danielova majka jedva oporavila od šoka, te da se odlučila okrenuti sinu jedincu koji joj je jedini ostao, ali on nije hteo da sarađuje.

- Bio joj je čudan u poslednje vreme i onda joj je, kako sam čula, preko telefona rekao da će se ubiti. Nije delovalo da to zaista i misli ali, znate i sami, majka kao majka. Odmah je posumnjala na najgore i ispostavilo se da je to tačno. Rekla je da se plaši da ne bude ona ta koja će ga odneti u smrt, te je skupila hrabrosti i sa sestrom otišla u Novi Sad. Tamo je zatekla sina zabarikadiranog u stanu i kada je videla da je đavo odneo šalu, pozvala je policiju. Strašno je to što se desilo. On je relativno mlad i nadam se da će uspeti da se izbori sa tim demonima koji su ga spopali. Da li je u pitanju neka depresija ili šta drugo, to će lekari da utvrde ali je sigurno da mu je potrebna stručna pomoć i svi se nadamo da će se konačno izvući i pomiriti se sa majkom koja je potpuno skrhana i ne zna šta će sa sobom. Prvo je izgubila muža, a sada gubi i dete. Užas – kaže naša sagovornica.

Dodaje i da je čula neke priče o zelenašima i dugovima ali da nije sigurna jer Danielovi roditelji o tome nisu nikada pričali.

- Iskrena da budem, ne bi me čudilo. Ko zna šta je on radio, a njegovi roditelji su sve to krili i odavali sliku idilične porodice, dok Danielov otac više nije mogao da izdrži. Možda bi bilo bolje da su o svemu pričali pa bi možda i od nekog dobili pomoć, barem psihološku, pa da nekako reše problem. Ovako, uništena je jedna dobra porodica i nadam se da će se Daniel oporaviti i pomiriti se sa majkom - dodala je ona.

Danielu navodno ovo nije prvi put da napravi opsadno stanje oko sebe. Pre nekoliko godina desio se sličan incident, a komšije svedoče da je znao izaći na terasu i biti glasan, dovikujući svašta.

- Vikao je nekoliko puta sa te terase, ali nikad kao sada i stvarno je bilo potresno. Žao mi je i što su ljudi izgubili svaku vrstu empatije pa su mu dovikivali da skoči dole. To je stvarno užas. Šta god da je uradio i nekima taj dan poremetio slavlje, očigledno je da je momak u problemu. Sad pričaju svašta, pominju i drogu, ali to ne mogu da tvrdim - rekao je jedan komšija.

Policija je potvrdila da je poziv za intervenciju stigao oko 9 časova od strane Danielove majke, te da je nakon uspešno obavljene akcije on zbrinut na neuropsihijatriji Kliničkog centra Vojvodine.

Đukić se rodio u Apatinu, a pre nego što je došao u Novi Sad, srednju školu završio je u Somboru. Kako je u jednom intervjuu rekao, upravo ga je otac naučio da zavoli sport. Poslednjih dana na društvenim mrežama je "kačio" čudne objave iz kojih se moglo zaključiti da nešto nije u redu.

Podsetimo, pregovarački tim je tokom celog dana razgovarao sa Danielom. Ono što je policiji bila velika prepreka bila su blindirana vrata, a vatrogasci nisu mogli da rašire dušek za skakanje zbog stajališta autobuske stanice, dok je terasa od stana zastakljena. Tako je pat pozicija potrajala do 19 časova kada su interventne jedinice uz pomoć stručnjaka kontrolisanim eksplozivom razvalile vrata. Daniel nije pružao otpor i hitna pomoć ga je ubrzo prevezla u KCV.

