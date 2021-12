SRPKINJA UBIJENA I SPALJENA U CRNOJ GORI: Zoran pozvao Ljiljanu da joj pokaže zalazak sunca, a onda je usledio horor!

U Višem sudu u Podgorici juče je održano suđenje optuženima za ubistvo Ljiljane Simić iz Kanade, inače, rodom iz Kragujevca, koja je u septembru 2020. nestala, a potom je pronađenp njeno ugljenisano telo u okolini Herceg Novog.

Zoran Marić je označen kao direktni izvršilac teškog ubistva iz koristoljublja na svirep način Ljiljane Simić, dok je Radomir Delić optužen za saizvršioca u ovom krivičnom delu.

Na jučerašnjem ročištu optuženi su okrivili jedan drugog za brutalno ubistvo Simićeve. Radomir Delić rekao je da nije znao da će Zoran Marić ubiti kanadrsku državljanku.

- Nisam znao da će je Zoran ubiti, obećao joj je da želi da joj pokaže zalazak sunca. Krivo mi je što je Ljiljana Simić mrtva i što kao građanin nisam prijavio njenu smrt - rekao je on u sudu:

- Znao sam da su bili u nekoj vezi. Kada smo došli do tog mesta gde se sve desilo, Marić mi je rekao da čekam na makadamskom putu i da pazim da neko ne naiđe. Nisam hteo da smetam, pa sam se vratio u auto.

On je istakao da je Marić nakon ubistva došao u automobil.

- Kada se vratio, pitao sam ga šta se desilo. Rekao je: ,"Ćuti, da ne bi završio kao Ljiljana". Bio sam izbezumljen i u šoku - rekao je on i dodao da nije dobio nikakav novac od Marića, jer ga to nije interesovalo i da mu je on pretio u Istražnom zatvoru.

- Osećam se krivim što sam bio s Marićem. Obećao mi je četri, pet hiljada evra da ćutim i ne prijaviljujem. Bilo me je strah - kazao je Delić ranije u istrazi.

S druge strane, Marić je pred sudom negirao ljubavnu vezu i ubistvo Simićeve.

- Rekao sam joj da sam porodičan čovek i da se bavim građevinom i predložio joj da je Delić prati i obezbeđuje. Za iznos od 40 evra, imao je obavezu da prespava u njenom stanu, a zatim bi ujutro odlazio - kazao je Marić navodeći da su Delić i pokojna Simić možda bili u vezi. Marić je ispričao da je sa pokojnom Simić dogovorio da joj renovira stan u Kotoru i da je na ime avansa uzeo njen džip "nisan".

- Ljiljana je predložila da pođemo na Orjen jer je želela da pogleda okolinu. Zbog udesa koji je moj sin imao sa džipom, kod tunela na putu od Zelenike ka Meljinama, odustao sam od tog putovanja i ostao sa sinom, a Ljiljana i Delić zajedno su pošli na Orjen. Narednog jutra pozvao sam Delića pitajući ga kako je bilo. Rekao mi je da je sve bilo u redu i da je Ljiljanu ispratio - ispričao je Marić i dodao da sve što je izjavio Delić nije istina.

Podsetimo, Ljiljana Simić nestala je 6. septembra 2020. godine, kad je iz Kotora krenula na avion za Kanadu. Njen nestanak prijavila je njena drugarica koja je trebala da je vozi na aerodrom u Dubrovnik. Ljiljana je inače, rodom iz Kragujevca, ali već decenijama je živela i radila u Kanadi. Naime, imala je stan u Crnoj Gori oko pet godina, a uoči ubistva je došla kako bi ga prodala u vrednosti od 200 hiljada evra i kupila manji, o čemu se navodno i dogovorila s agentima za nekretnine. Dve nedelje od njenog nestanka, ljudi koji su pošli da beru drva pronašli su ugljenisano telo Simićeve u okolini Herceg Novog.

