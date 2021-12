ŠARIĆ PROMENIO LIČNI OPIS PRE HAPŠENJA: Otkrivamo šta je sve operisao narko bos pre nego što je završio iza rešetaka

Po hapšenju Darka Šarića 2014. godine, vođe narko-klana pisalo se da se podvrgao nizu plastičnih operacija i tako potpuno izmenio lični opis.

Po mišljenju nekih promene su bile takve da je nekima Šarić samo izgledao mlađe i „zategnutije“, dok su drugi smatrali da posle korekcija više ne liči na sebe.

On je navodno tada korigovao podbradak, a prema rečima poznatog plastičnog hirurga koji je insistirao na anonimnosti, tada najtraženiji čovek na Balkanu uradio je transplantaciju kose, jagodice je uvećao implantatima i smanjio je nos. Pored toga, Šarić je išao i na korekciju podbratka i ušiju.

- Da je uradio transplantaciju kose, vidi se iz aviona. Potpuno je promenio lice - implantati u jagodicama, smanjio je nos, korigovao podbradak i uši - rekao je sagovornik Kurira i dodaje da mu nije za to trebalo mnogo vremena, a ni mnogo novca da potroši:

- Sve ovo je moglo da se završi za mesec dana. Cene operacija i korekcija variraju od zemlje do zemlje. Recimo, u svetu samo korekcija nosa košta od 10.000 do 20.000 evra. Međutim, u Južnoj Americi sve ovo košta oko 50.000 evra.

Doktor Milan Colić, specijalista opšte hirurgije, u razgovoru za Kurir rekao je tada da se Šarić jeste podvrgao nekim estetskim zahvatima. Međutim, on dodaje da mu je teško da oceni šta je tačno uradio jer je jedna fotografija slikana iz profila, a druga spreda.

- Brada je istaknuta, kao i jagodične kosti. Moguće je da je stavio implantate ili da je to rađeno masnim tkivom. Izgleda mlađe i lepše. Rađeno je nešto i oko očiju, moguće gornji kapci. Izgleda kao i da je nos malo korigovan - rekao je Colić i dodao:

- Da bi nekome promenili lični opis, morali bi da lome kosti lica, što ovde nije slučaj. To su sve kozmetičke promene, a ne promena ličnog opisa.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović rakao je da čovek koji je uhapšen uopšte ne liči na Darka Šarića.

- Ako on sam tvrdi da je on Darko Šarić, očito je potrošio prilično para za promenu ličnog opisa. Dosta je promenio svoj izgled, i to samo zbog skrivanja, da bi što duže ostao na slobodi - kaže Radovanović.

