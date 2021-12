ZA TELOM SMEDEREVSKOG ZELENAŠA TRAGALO SE DANIMA: Dužnik ga UBIO zbog duga od 30.000 evra, pa BACIO U BUNAR i zatrpao šutom!

"Kada je ušao u dvorište rekao mu je: "Čekaj, sad ću da ti donesem pare", a onda je uzeo karabin iz kuće i sa terase zapucao".

Priča o zelenašenju u Srbiji pokrenuta je pre nekoliko dana kada je uhapšen kragujevački zelenaš Marinko M. (40) zajedno sa nevenčanom suprugom Jelenom Đ. (31), tada su jedna za drugom počele da se nižu ispovesti ljudi koji su nakon uzimanja novca od kamataša godinama trpeli torturu i živeli u agoniji, progovorili su i oni čiji su članovi porodice zbog ove pošasti digli ruku na sebe, međutim u našem društvu ono je prisutno decenijama unazad i uništilo je mnoge porodice i živote.

Jedna takva priča sa tragičnim krajem dogodila se u Smederevu 2015. godine kada je Predrag Stefanović ubio kamataša Živojina Joksića zbog 30.000 evra koje mu je dugovao, a onda je njegovo telo bacio u bunar i zatrpao šutom.

Istragom je ustanovljeno da je Predrag Stefanović dugovao Joksiću oko 30.000 evra na osnovu zelenaške pozajmice. Prema onome što se govorilo, ubica je od ubijenog ranije pozajmio između 7 i 8.000 evra, ali je dug zbog visoke kamate brzo portastao na 30.000.

Pre nego što je nestao, Joksić je viđen u jednom kafiću, a onda mu se izgubio svaki trag. Njegova supruga je sutradan prijavila nestanak.

Sutradan je njegova žena, inače poznata smederevska advokatica, prijavila nestanak policiji, a trag je doveo do kuće Predraga Stefanovića u selu Udovice, koji ga je prethodno pozvao da dođe, kako bi mu, navodno, vratio dug.

Živojin je došao, ušao u dvorište, a Predrag mu je rekao: "Čekaj tu, sad ću da ti iznesem pare." Izneo je karabin i sa terase odmah pucao.

- Pre toga sam mu obećao da ću do kraja godine vratiti pare, ali on je hteo odmah, pa smo se posvađali - ispričao je kasnije on šta je prethodilo svaši i ubistvu.

Komšije su videle "ševrolet" kojim je ubijeni došao, ali nisu videli da je izašao iz sela. Neki od njih svedočili su da su čuli pucanj.

Automobil je policija kasnije pronašla zapaljen u selu Duboni u Mladenovcu, Stefanović je ubrzo uhapšen, međutim tela nigde nije bilo.

Policiji je kasnije sve priznao. Rekao je da je telo odvezao do sela Orešac i tamo ga je bacio u bunar, a preko njega je bacio šut.

Meštani Smedereva i danas se sećaju kamataša Joksića. Kako kažu, "nije bilo svadbe i sahrane za koju se kod njega nije uzimao novac". O tome kolika je bila kamata koju je obračunavao nisu govorili, a i danas o tome nerado pričaju...

Kurir.rs/Blic