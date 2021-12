OVAKO MOŽETE NEKOGA DA ODGOVORITE OD SAMOUBISTVA! Kriminolog otkrio načine za sprečavanje suicida SLUČAJ NEPOZNATE ŽENE

Ljiljana Simić iz Niša, ćerka Jovane Marjanović, koja je nakon nekoliko dana potrage pronađena mrtva na Zlatiboru, kaže da nisu verovali da bi njihova majka mogla da izvrši samoubistvo.

Jovana, prema rečima najbližih, nije bila sklona suicidu, volela je život i bila vernik. Imala je međutim ozbiljne privatne probleme i prevelik pritisak koje nažalost nije uspela da prevaziđe.

- Kada ljudi oduzimaju sebi život postoji nekoliko situacija. U nekim situacijama to su impulsivna samoubistva. To rade ljudi koji imaju psihičke probleme, u domu se spremaju. U ovakvim situacijama, gde su žrtve dugo patile, onda ljudi napuštaju kuću iz obzira prema svojim bližnjima - kaže kriminolog Andrej Kubiček za Kurir televiziju.

Mladen Radulović, urednik portala Kurir, smatra da je policija znala nešto što nisu mogli da objave u tom momentu.

- Već se slutilo ono najgore i nažalost to se i obistinilo. To je put kad se krene od Zlatibora prema Novoj Varoši. Skreće se potpuno sa puta do šume i jednog potoka. Postojale su informacije da se smrzla tokom šetnje. Nije bilo indicija da je neko treće lice upleteno u ovaj slučaj. Za sada se pretpostavlja da je reč o samoubistvu. Čeka se toksikološka analiza da se vidi da li je pila lekove. Njena ćerka je izjavila da ukoliko se desi da njena majka jeste izvršila samoubistvo, da će izaći sa novim informacijama. Imamo informaciju da je Jovana trpela pritisak, da je nju neko pritiskao, ne zna se za sada, kakav je pritisak to bio - rekao je Radulović.

Prvi rezultati istrage ukazuju da je Jovana digla ruku na sebe, premda su kraj njenog tela pronađeni boca alkoholnog pića i lekovi.

Kriminolog Kubček posebno naglašava da nije nemoguće da nekoga odgovorite od samoubistva. Postoje mnogi mehanizmi, a jedan je možda i najvažniji - razgovor i pravovremena reakcija.

- Nije nemoguće odgovoriti nekoga od samoubistva. Minuti su tu važni. Vi kada vidite ljude koji hoće da skoče u vodu i urade to, većina njih počne da pliva. Većina ljudi, kada shvati šta znači gubitak života, počinje da pokuša da se spasi. Važno je da razgovaramo. Imali smo slučaj da je čovek hteo da skoči sa mosta. Njega je potpuno nepoznata žena odgovorila da skoči sa mosta. Uvek treba takve primere navoditi. Čoveku je bitno da nije sam - kaže kriminolog Kubiček.

