PREKO DRUŠTVENIH MREŽA PRETIO LJUDIMA BATINAMA I TRAŽIO NOVAC U IME MAFIJAŠA: Policija uhapsila opasnog prevaranta iz Novog Pazara

Beogradska policija uhapsila je H. Č. (29) iz Novog Pazara koji je osumnjičen za više prevara, ugrožavanje sigurnosti i pokušaje iznuda, saopštio je MUP.

H. Č. je osumnjičen da je preko društvenih mreža, od više osoba sa područja Mladenovca zahtevao da mu predaju novac, markiranu garderobu i tompuse navodno za osobe iz kriminogene sredine koje su na izdržavanju zatvorske kazne, uz pretnju da će im zapaliti kuće, stanove i lokale ukoliko to ne učine. Navodi se da je H.Č. birao imena osuđenika za koje je navodno tražio poklone na osnovu mesta njihovog porekla, a potom je onima od kojih je tražio novac slao fotografije na kojima su pretučene osobe, preteći im da će tako da završe ukoliko ne ispune njegove zahteve.

foto: MUP Printscreen

H. Č. je takođe, kako se sumnja, sa svog telefona pozvao šestoricu muškaraca iz Niša i tražio da mu na račun uplate novac navodno na ime humanitarne pomoći ili za jedan fudbalski klub, što su petorica od njih i učinila.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Policija poziva građane da se, ukoliko su oštećeni na ovakav ili sličan način, jave najbližoj policijskoj upravi ili stanici.

(Kurir.rs/ MUP)