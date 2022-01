NJIH JE POLICIJA 2021. HAPSILA, PRIVODILA, SASLUŠAVALA: Oni su punili strane crne hronike

Poznate ličnosti obično nekad namerno greše kako bi se "dočepali" naslovne strane, ali ipak ima i onih koji bi rado zaboravili da su danima ispunjavali strane crne hronike! Neki su se tukli, neki su optuženi da su silovali i zlostavljali učenice, neki zbog porodičnog nasilja, a ima i onih koji su osuđeni zbog droge. Doduše ima i onih koje je tužilaštvo oslobodilo optužbi zbog kojih su bili na tapetu javnosti i nadležnih.

Početkom prošle godine javnost je burno reagovala nakon što je glumica Milena Radulović optužila da je Miroslav Mika Aleksić, reditelj i vlasnik škole "Stvar scra" čiji je bila polaznik silovao i seksualno uznemiravao. Pored Radulovićke njega su prijavile njene koleginice Iva Ilinčić i još nekoliko polaznica njegovog dramskog studija. Aleksiću je posle hapšenja određen pritvor u kome je bio do polovine septembra ove godine kada je prebačen u kućni pritvor sa nanogicom. Pre nekoliko dana njemu je odloženo ročište zbog štrajka advokata.

radulović, aleksić i ilinčić foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Kako je štrajk advokata odložio suđenje, javnost će prvi put biti u mogućnosti da čuje Aleksićevu odbranu 2. februara - podsetio je naš izvor.

Nakon Aleksića i glumac Bransilav Lečić prošao je kao "bos po trnju" nakon što ga je njegova koleginica Danijela Štajnfeld optužila da je silovao 2012. godine. Podsetimo, oni su u martu ispitani u policiji povodom tvrdnji glumice da ju je Lečić silovao 2012. Lečić je tada odbacio sve optužbe i tvrdio da nije učinio, niti pokušao da učini krivično delo silovanja.

lečić i štajnfeld foto: Damir Dervišagić, screenshot

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo prijavu za silovanje koju je podnela Danijela Štajnfeld.

- U toku predistražnog postupka obavljeni su razgovori sa Danijelom Štajnfeld i prijavljenim Branislavom Lečićem, pribavljena je kopija dokumentarnog filma "Zaceli me", autorke Danijele Štajnfeld, CD na kome se nalazi originalni glas osobe iz pomenutog filma, medicinska dokumentacija o lečenju Danijele Štajnfeld, a takođe su i obavljeni razgovori s brojnim licima koja bi eventualno mogla imati posredna saznanja o spornom događaju, s obzirom na to da neposrednih očevidaca nije bilo. Cenjena je i predstavka Merime Isaković, koja je dostavljena Višem tužilaštvu - saopštilo je ranije tužilaštvo.

rasta po izlasku iz pritvora foto: Ana Paunković

Reper Stefan Đukić Rasta, uhvaćen je sa 560 grama skanka, gde je priznao da je to koristio za ličnu upotrebu i osuđen je na godinu dana kućnog zatvora s nanogicom, nakon što je sklopio sporazum s tužilaštvom. Inače, nakon hapšenja Veljka Belivuka sumnjalo se da je ta droga upravo pripadala Belivuku, a takođe Rastin menadžer uhapšen je kao deo ekipe najmonstruoznijeg klana na Balkanu.

i.r. i jovan teodosić foto: Privatna Arhiva, Kurir

Bivša radnica hotela "Crni vrh" I. R. (43) koji je u vlasništvu Jovana Teodosića, inače, rođenog brata poznatog košarkaša Miloša Teodosića, podnela je prijavu protiv njega tvrdeći da je on u decembru 2019. pokušao da je siluje. U prijavi je navela da je Teodosić pokušao da je napastvuje u njenoj sobi tokom probnog rada pre otvaranja hotela, 4. decembra 2019.

Da se glumci tuku dokazao je i Dragan Bjelogrlić koji je uhapšen 23. avgusta zbog sumnje da je u niškom hotelu "Ambasador", oko četiri sata ujutru, nasrnuo na reditelja Predraga Gagu Antonijevića. Posle saslušanja u tužilaštvu pušten je da se brani sa slobode. Incident se dogodio u hotelu u kom su učesnici manifestacije Filmski susreti bili smešteni.

bjelogrlić i antonijević foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Njemu će se suditi u Beogradu zbog krivično delo nasilničkog ponašanja. - Šakom me je udario još nekoliko puta u glavu. Sećam se, dok mi je zadavao udarce i dok su nas razdvajali, pretio mi je i psovao me. Rekao je: "Ubiću te, šta se kurčiš, je*em ti Daru" - navodno je ispričao reditelj filma "Dara iz Jasenovca", kom je Bjelogrlić naneo lake telesne povrede. Bjelogrlić je nakon toga izjavio da mu je žao što je to uradio.

milan bošković foto: Nikola Anđić

Sportski novinar Milan Bošković (46) u septembru je sklopio sporazum s tužilaštvom gde je priznao da je bio nasilan prema svojoj supruzi Jeleni Bošković. On je tad ekspresno za samo 15 sati od hapšenja pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu od pet meseci zatvora koja neće biti izvršena ukoliko u roku od godinu dana ne ponovi krivično delo.

- Jelena ga je prijavila da je u njihovom stanu na Novom Beogradu nakon svađe nekoliko puta udario. Svađa je eskalirala nakon što mu je ona provukla ruku kroz presađenu kosu jer je znala da će ga to iznervirati. Zatim je on uzeo cipelu gađao je u glavu, a onda gurnuo u kada i lupio joj nekoliko šamara - podseća naš izvor.

belivuk i baka prase foto: AP/Darko Vojinović, Ana Paunković

Jutjuber Bogdan Ilić zvani Baka Prase, ove godine je dva puta saslušavan u SBPOK prvo nakon hapšenja veljka Belivuka i njegove kriminalne organizacije, jer su postojale neke indicije da ga velja Nevolja i ekipa reketirala. On je pre odlaska u policiju tada preko svog Instagram profila postavivši selfi napisao: "Kasnim u policiju. Ima da me tuku. Sačekaćete, lagano".

posle saslušanja u sbpok zbog smrti kike đukić foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva, Ana Paunković

Taman kad smo mislili da se smirio on je početkom decembra opet završio u SBPOK na ispitivanju u vezi sa smrću jutjuberke Kristine Đukić koja je izvršila samoubistvo, a sa kojom je bio u javnom ratu na društvenim mrežama. On je tokom ispitivanja negirao krivicu ta odgovornost. Rekao je da je sukob postojao pre dve godine, ali da su se on i preminula Kristina pomirili i počeli da razgovaraju o saradnji - podseća naš sagovornik.

A neko ko je nastavio svoj niza incidenata i u ovoj godini sigurno je Dragan Labović (34), bivši košarkaški reprezentativac, koji je početkom decembra napravio haos u beogradskom naselju Železnik gde je prvo udario taksistu, a onda mu ukrao kola i odvezao do vrtića u kom mu radi majka. Podsećamo, Labović je 7. decembra, posle haosa sa taksistom koji je nastao pošto on nije hteo da stavi zaštitnu masku na lice, došao i u stan svoje sestre gde je navodno bacao stvari i nasrnuo na nju.

dragan labović foto: Starsport

Inače, ovo nije jedini incident Labovića. U julu 2019. policija je zbog njega intervenisala na jednom privatnom bazenu u Beogradu. Tada je, navodno, posle nekoliko popijenih piva počeo da razbija flaše, psuje i vređa muškarca koji je sedeo sa njim u društvu.

