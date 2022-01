SOMBORSKI MONSTRUM MALTRETIRAO ĆERKE GODINAMA! Otkrilo se u kakvom su paklu živele ubijene devojčice! BOLESNA TORTURA

Zdravko Goranović, koji je 29. decembra zaklao suprugu Mirjanu, pa ubio ćerke Anastasiju (19) i Anabelu (15), a potom se obesio na tavanu, decu je maltretirao celog života, tvrde komšije.

anastrasija i anabela foto: Printscreen Društvene Mreže

Da podsetimo, Goranović, koji je pet dana pre zločina izašao iz pritvora i koji je osuđen za nasilje u porodici, ušunjao se u kuću u kojoj je živela njegova bivša žena s ćerkama. Najpre je nožem ubio Mirjanu, a potom presudio i devojčicama. Tela je, kako se sumnja, dovukao u jednu prostoriju, pa ih zapalio, a onda je otišao na tavan i obesio se. U njegovom džepu pronađen je krvav nož.

kuća strave u somboru foto: Zorana Jevtić

Povučena porodica

Komšije porodice Goranović tvrde da je Zdravko, koji četiri godine nije živeo sa suprugom, bio izuzetno strog i da je devojčicama ograničavao kretanje.

- Porodica je bila veoma povučena, izbegavali su kontakt s drugima. Anastasija i Anabela se nisu družile ni sa kim zbog oca, koji im je sve branio i maltretirao ih. Ako bi izlazile napolje, to bi bilo samo u dvorište da obave nešto i brzo bi se vraćale u kuću. Otkad je Zdravko uhapšen, malo su živnule i oslobodile se. Stravičnu torturu su trpele sve tri - pričaju komšije nesrećne porodice.

ruže za dve devojčice i njenu majku foto: Zorana Jevtić

Kako kažu, kad su čuli da su posle požara u njihovoj kući nađena tri tela, odmah su znali da je Zdravko ubio ženu i ćerke.

- Znali smo da je to on uradio, takav je bio, monstrum. Šokiralo nas je to što se obesio, to nismo očekivali. Oni imaju i sina, koji ne živi ovde - objašnjavaju komšije.

Sveće na kapiji

foto: Zorana Jevtić

- Miru je ubio prvu, sačekao ju je ujutru, pošto je ona uvek radila prvu smenu na poslu. Čuli smo da je mlađu ćerku ubio iza kuće, pa ju je dovukao u istu sobu u kojoj su bile Mira i Anastasija - tvrde meštani Sombora.

U Ulici Sime Šolaje, u kojoj se zločin dogodio, i juče, pet dana nakon nezapamćene tragedije, vladao je muk. Kuća Goranovića i dalje je zapečaćena i oblepljena policijskom trakom, a na ogradi i kapiji dvorišta ostavljene su sveće i jedna ruža umotana u crnu traku.

kuća porodice goranović zapečećena od 29. decembra foto: Zorana Jevtić

- Prijatelji i rodbina želeli su da odaju počast stradalima - kratko je rekao komšija.

Rodbina Bez komentara Reporteri Kurira juče su pokušali da stupe u kontakt s porodicom Zdravka Goranovića, ali oni nisu bili raspoloženi za razgovor. - Nemamo komentar, potreseni smo, ne želimo da pričamo - rekli su rođaci.

Meštani Sombora Mira je radila u opštini, bila je fina tragedija foto: Zorana Jevtić Meštani Sombora ističu da je Zdravko ranije bio policajac, ali i da je držao fotokopirnicu u centru grada. - Mira je radila u opštini, dok je on jedva završio i srednju tehničku školu, išao je vanredno. Nije bio kako treba ni ni tad, a ni sad, a Mira je bila fina žena, nju smo češće viđali. Mi ga znamo odmalena, on je odrastao u ovoj ulici. Prvo je imao kuću u kojoj je živeo s roditeljima, bratom i sestrom, a kada se oženio, napravio je ovu kuću, koju je sad spalio - kažu meštani i dodaju da su Anastasija i Anabela bile divne i prelepe devojke.

(Kurir.rs - Jovan Mladenović)