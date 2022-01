PAKAO U PORODICI KOD BELE CRKVE: Pastorku (15) zlostavljao godinu dana, ženi pretio nožem i sve PUKLO za Novu godinu

Policija u Pančevu uhapsila je S. T. iz Kusića kod Bele Crkve, zbog sumnje da je seksualno zlostavljao svoju pastorku (15), kao i da je počinio nasilje u porodici.

Njegova nevenčana supruga, a majka devojčice, S. S. (31), tvrdi da je zlostavljanje trajalo godinu dana, ali da nije smela ranije da ga prijavi, jer je pretio da će ubiti i nju i njenih petoro dece.

- Kad god sam reagovala i preklinjala ga da to ne čini, dobijala sam batine uz pretnju nožem. U novogodišnjoj noći, kada je konačno uhapšen, zaista je hteo da me zakolje, zato što sam mu se suprotstavila, ali sam uspela da pobegnem i da pozovem policiju - kaže za "Novosti" ova žena. - Te večeri je po ko zna koji put krenuo nožem na mene, ali me je ćerka ovoga puta odbranila. Pokušavala je da mu otme sečivo i u toj borbi se posekla. Skupila sam hrabrosti i taj momenat iskoristila da pozovem policiju.

Prema njenim rečima, S. T. je veoma nasilan, a naročito kada popije. Deca nisu smela ni da pričaju, a kamoli da u igri prave buku, kada je on tu:

- Živeli smo u pravom paklu, a najgore je ćerki, koja zbog svega preživljenog ima velike traume. U stalnom je strahu da će se on vratiti i ponovo nas povrediti. Ako se bude vratio, ispuniće svoje pretnje. Znam ga!

SNIMAO TELEFONOM

Prema svedočenju žene, S. T. ih je sve fizički i psihički maltretirao više od dve godine, a nad pastorkom je seksualno počeo da se iživljava kada je imala svega 14 godina. Nezvanično saznajemo da o tome postoje i materijalni dokazi, jer je te gnusne radnje, navodno, snimao telefonom.

