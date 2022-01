PRIJATELJI NISU ODMAH PRIJAVILI MATEJEV NESTANAK JER SU BILI POD DEJSTVOM NARKOTIKA? Marković uveren da su strahovali od PRETRESA

Prijatelji Mateja Periša (27) iz Splita verovatno su odugovlačili sa prijavom njegovog nestanka jer su te večeri bili u klubu pod dejstom nedozvoljenih supstanci, smatra predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Blažo Marković.

foto: Kurir Televizija

- Telo bi trebalo da ispliva posle pet ili šest dana. Još se vodi kao nestao. Sva pamet nam sad dolazi iz Hrvatske da treba da ispitamo njegove prijatelje. Naša policija je iskusna u tim stvarima. Naravno da je čudno što su čekali 12 sati da prijave slučaj. Možda su čekali da se očiste tela od alkohola i nekih drugih supstanci. Videli smo na snimcima da je posle trčao. Policiji je imperativ da nađe mladića - rekao je predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Blažo Marković u jutarnjem programu Kurir televizije.

Forenzičar Dušan Keckarević smatra da je sve manja verovatnoća da možemo govoriti o Mateju kao nekome ko je među nama.

foto: Kurir Televizija

- Traže se novi snimci i istražni pravci. Na osnovu snimaka pratite moguće pravce gde je otišao. Mogli smo da analiziramo DNK ako je recimo pipnuo ogradu da vidimo da li je to stvarno on. Bitno je i vreme koje prođe od trenutka kad ste dobili informaciju do trenutka kad izuzimate tragove - rekao je Keckarević.

Marković navodi da postoji nada da je mladi Splićanin živ.

- Njegovi prijatelji su posle 12 sati prijavili nestanak. Policija je krenula odmah iako treba da prođe 48 sati. Angažovano je mnogo policije što znači da postoji volja da se to reši. Mislim da postoji nada da je živ - rekao je Marković i naglasio da smatra da su prijatelji nestalog mladića imali nedozvoljene supstance te su se bojali da ih policija posle prijave nestanka ne bi pretresala.

foto: Ana Paunković

Keckarević je naglasio da je činjenica da su zakasnili sa prijavom.

- To su mladi ljudi. Došli su da se provode i niko ne zna do podne gde se nalazi. Sve te zakasnele reakcije smetaju istrazi. Protok vremena slabi informacije - rekao je forenzičar i naglasio da su prijatelji Mateja Periša sigurno shvatili da je njegov kaput ostao u garderobi.

foto: Kurir Televizija

Marković dodaje da mu nije jasno kako prijatelji već posle sat vremena nisu primetili da ga nema.

- Zajedno su došli. Čudno je da ga posle sat vremena nema za stolom. Nije mi to jasno. Vidimo na snimcima da je možda trčao za devojkom. To je sad sve pitanje. Javnost je toliko zainteresovana zato što je mladić iz Hrvatske. Ne daj Bože da nam nestane neki Amerikanac - navodi Marković.

Matej Periš (27) iz Splita, podsetimo, nestao je u noći između 30. i 31. decembra nakon izlaska iz beogradskog kluba "Gotik" kad mu se izgubio svaki trag.

foto: Privatna Arhiva, Kurir/Branka Travica

Policija danima pretražuje Savu i Dunav jer se na snimcima nadzornih kamera vidi da je nakon izlaska iz kluba prišao ogradi na keju i to navodno sa namerom da obavi nuždu.

Juče su se međutim pojavili i snimci na kojima se Matej vidi kako u noći nestanka trči okolnim ulicama. Pojavio se i snimak na kome se nepoznata osoba vidi kako otprilike u to vreme pliva Savom, ali za sada nema potvrde da je u pitanju nestali Splićanin.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:32 Tačno ovde je nestao Matej Periš