SVE O NESTANKU MATEJA! Bezbednjak izneo ALARMANTNE DETALJE: Postoji mogućnost umešanosti PRIJATELJA, naveli istragu na KRIVI PUT!

Pojavili su se snimci na kojima deluje da je Matej sam ušao u reku Savu i zatim je nastavio da pliva. Svemu je, navodno, prethodilo njegovo dezorijentisano trčanje po centralnim beogradskim ulicama koje je trajalo više od sat vremena.

Šestorica prijatelja koji su iz Hrvatske došli sa Matejem u Beograd poligrafski su testirani i oni su prošli ispitivanje. Posle toga su se vratili za Hrvatsku.

Potraga neprekidno traje 4 dana, za sada su pro nadjeni predmeti za koje se sumnja da pripadaju nestalom mladiću: patika i pikavac cigarete.

O svim detaljima istrage, razgovarali smo u emisiji Usijanje na Kurir televiziji sa urednikom Kurira Rajkom Nedićem i stručnjakom za bezbednost Ratomirom Antonovićem

- Ja sam proveo nekoliko sati. Uglavnom ronilačka ekipa i policija duž je od Brankovog mosta do Gazele. Stigli su i specijalni uređaji sa sonerom. Sava je tu jako brza, mnogo nanosi drveća i otpada. Voda je tu jako brza i svaka potraga je izuzetno otežana. Ceo dan je na tom potezu potraga. Veliki broj novinara bio je tu, poslednje informacije su da smo pronašli stan koji su Matej i njegovi drugari iznajmili. To je stan na Dorćolu, čuvar koji tamo radi dao je interesantne detalje a to je da su i Matej i društvo upisani da su došli 30.12.2021., dobili su ključeve od stana i daljinski za garažu. Čuvar kaže da su bili veseli i razgovarao je sa njima. Mateja je čak tražio i peglu. Njihove pripreme su trajale do 22:30h. Čuvaru su sutradan momci objasnili šta se desilo, njegovi prijatelji su mislili da je Matej otišao sa nekom devojkom. Kaže da su policijski inspektori dolazili, juče su napustili taj stan i vratili se za Zagreb. Prema informacijama do kojih smo došli, u Gotiku su popili dve ili tri flaše viskija. U klubu se ništa nije dogodilo, nije bilo incidenta - rekao je Nedić gostujući u emisiji Usijanje.

Matejevi prijatelji su prijavili nestanak tek 31.12.2021., Antonović smatra da je to možda znak umešanosti u slučaj.

- Vrlo je čudno da se čekalo toliko dugo. Što se pre prijavi nestanak, veća je verovatnoća da će se lice naći. Ja se nadam da će se uskoro saznati gde je Matej i da ćemo živog da ga nađemo. Matej je imao bele patike u noći nestanka, a njegovi prijatelji kažu da je imao crne. Oni su na krivi smer naveli istragu i nisu na vreme prijavili. Kao neko ko se bavi bezbednošću, tu ima mnogo koincidencija. Ovo su alarmantne činjenice. To može značiti umešanost njegovih prijatelja sa nestankom. Ja ne kažem da se možda nije desilo da se Matej preobuo, ali nisu na vreme prijavili nestanak - objasnio je Antonović.

60 minuta je Matej trčao krajnje dezorijentisano, u jednom momentu Splićanin bezuspešno pokušava da uđe u taksi.

- Kad smo videli one snimke, došli smo do mnogo misterioznih okolnosti. Popodne se pojavio snimak kako preko beton hale ide ka Karađorđevoj. Ja sam išao malo bržim hodom i tu dosta ima da se ghoda. Zvali smo i taksi udruženje i oni su alarmirali sve, ali moguće da je ovo bio "divljak" - kaže Nedić.

Antonović kaže da iz pogledanih snimaka može se zaključiti da je Matej trčao iz straha ili panike.

- Meni to deluje kao da je bio u strahu ili panici. Pokušavao je da uđe u taksi pod agonijom, imamo utisak da ga neko juri kada gledamo ove snimke. On je sve vreme bio isključivo u društvu svojih prijatelja. Možda je sa prijateljima došao u konflikt. On čak nije ni uzeo jaknu iz Gotika. Ja ne gubim nadu da je on i dalje živ - kaže Antonović.

