ZLOČIN KOD SVILAJNCA: Komšije osumnjičenog za ubistvo nevenčane supruge otkrile kako su živeli zajedno

Dragan T. (68) iz sela Kušiljevo kod Svilajnca osumnjičen je da je na Badnje veče u svom porodičnom domu hicima iz lovačke puške ubio nevenčanu suprugu Tatjanu Perović (61), državljanku Ukrajine, a potom pokušao da presudi i sebi.

Kako njegove komšije kažu, Dragan i Tatjana živeli su zajedno oko dve godine, otkako je Dragan postao udovac. Dragan je, inače, pričaju komšije, radio u inostranstvu i bio uzoran građanin.

- Dragan je godinama radio u inostranstvu, tačnije, u Austriji, i tamo je stekao veliki imetak. Pored kuće u selu, ima i stan u Svilajncu i stan u jednoj banji. Nije poznat kao nasilnik niti problematičan tip, dobar je komšija, a do smrti žene je važio za velikog domaćina - rekle su komšije za Kurir.

Oni dodaju da su se Dragan i Tatjana upoznali posle smrti Draganove supruge.

- Kada mu je pre dve godine umrla supruga, on je angažovao Tatjanu za pomoć u domaćinstvu. Ubrzo pošto je Tatjana počela da brine o Draganovoj kući i okućnici, ušli su u emotivnu vezu i počeli su da žive u vanbračnoj zajednici - kaže komšija i dodaje da je Tatjana iz Ukrajine, ali da je bila udata u jednom obližnjem selu.

Komšije kažu da je Dragan T. strastveni lovac i da zbog toga ima pušku.

- Upravo iz te puške, iz koje je pucao na divljač, ubio je ženu. Policija je pronašla oružje u kući i odnela ga na veštačenje, dok je Tatjanino telo poslato na obdukciju - kaže izvor.

Inače, Dragan T. ranije je voleo da popije, ali je u poslednje vreme uglavnom bio trezan.

- Pre nekoliko godina je imao saobraćajnu nesreću. Od tada ga nismo videli s čašicom u rukama - tvrde oni.

Pod stalnim nadzorom

Kad se oporavi, prebacuju ga u pritvor

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Jagodini osumnjičenom Draganu T. određen je pritvor od 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistva.

- Kada njegovo zdravstveno stanje to dozvoli, njega će saslušati tužilac i biće prebačen u pritvor. Do tada će ispred njegove sobe u bolnici dežurati policija, to jest biće pod stalnim nadzorom i lekara i policijskih službenika - objašnjava izvor.