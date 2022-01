JURIĆ OTKRIVA ŠTA NE ŠTIMA U SLUČAJU SPLIĆANINA: Nema dokaza da je Matej ušao u vodu, GDE JE OSTATAK SNIMAKA! VIDEO

Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić" i Centra za nestalu i zlostavljanu decu, na temu slučaja nestalog Mateja Periša (27) iz Splita, posebno ističe dve stvari koje su, prema njegovim rečima, ključne za potragu koja traje devet dana, piše Blic.

Takođe je otkrio detalje iz istrage i naveo da je za ronice koji pretražuju Savu i Dunav najvažnije da znaju gde je Matej navodno upao u vodu, a da sa druge strane, ne postoji nijedan konkretan dokaz da je mladić iz Splita uopšte u reci.

- Pre svega želim da naglasim da ono što nam u zadnjih nekoliko dana pada u oči je generalno način izveštavanja nekih medija, a vezano je za njegovo psihičko stanje te večeri. Smeta mi da neko sudi o njegovom zdravstvenom stanju, a posebno o seksualnoj orijentanciji - rekao je Igor Jurić.

Potom je naveo da je zapostavljen snimak koji je objavljen pre nekoliko dana, a koji je plasiran kao video na kojem je prikazano kretanje nestalog Mateja Periše.

- Nekako je zapostavljen snimak u celoj priči, posebno onaj deo na kom je osoba koja pliva u Savi. Taj snimak se tada pojavio, otac Nenad Periš je rekao da na delu snimka na kojem se vidi osoba koja pliva u reci nije njegov sin i od tada to kao da je zaboravljeno. Ne postavlja se ključno pitanje, ko je to snimao, a snimano je mobilnim telefonom, dok su ostali snimci sa nadzornih kamera, kada je to snimljeno i na kraju krajeva, ko je ta osoba koja pliva u Savi? I zašto je to snimljeno? Kako se niko time nije "pozabavio"? - priča Jurić.

Kaže da je za policiju, odnosno ronioce, ključna stvar - gde je osoba koju traže upala u vodu.

- Pričao sam sa roniocima i za njih je ključna stvar gde je osoba upala u vodu. To je za njih ključni dokaz. A zapravo, ne postoji nijedan dokaz da je Matej upao u vodu. Ako nije upao u vodu, postavlja se pitanje zašto je to plasirano? Da li je neko svesno želeo da skrene istragu u drugu stranu. Dakle, ko je vlasnik tog snimka i ko je osoba koja pliva u vodi? Šta se tu dešava? Ovo su sasvim logična pitanja koja se sama nameću. Taj snimak mnogo toga može da kaže u smeru pronalaska Mateja, ali i da pokaže da li neko namerno urušava istragu - navodi Igor Jurić.

Kroz priču sa ocem Nenadom i prijateljima koji su u noći kada je Splićanin nestao bili sa njim u klubu Gotik, Igor, kako kaže, ne veruje da je Matej bio pod dejstvom narkotika.

- Pričao sam i sa prijateljima i ocem, ono što mogu da kažem, ne verujem da je on koristio supstance. Ono što se ne zna je šta se desilo na njegovom putu do samog toaleta... Činjenica je da njegova sama kretnja može da se locira. Postoje očevici koji mogu da potvrde šta se desilo u zadnjim momentima. Siguran sam da postoje očevici i svedoci koji mogu da daju dodatne infromacije. Nadzorne kamere takođe mogu mnogo više da otkriju, jer oni delovi snimka na kojima je stvarno on, su samo delovi, tu postoji snimak i pre i posle onoga što je dato u javnost - priča Jurić.

Navodi da je druga veoma važna, odnosno, ključna stvar za ceo ovaj slučaj, telefon Mateja Periše.

- Ono što je jako važno je gde je zadnji put telefon lociran, gde se isključio, na kom mestu je bazna stanica locirala telefon. Ako je to voda, onda ronioci lako mogu da ga pronađu. Lokacija se daje na zadnje paljenje i gašenje telefona, a to niko ne spominje. Šta se dešava sa telefonom? Zadnji razgovori i sms poruke mogu da se skinu, sve to može da bude ključ slučaja. Dakle, imamo dve ključne stvari koje niko ne spominje: snimak čoveka koji pliva u reci i telefon.

Igor otkriva da su prijatelji Mateja njegov nestanak prijavili već u 10 ujutru i da im je tada rečeni da se prvo raspitaju u bolnicama.

- Ne postoji nijedan snimak na kojem se vidi da on ulazi u vodu. Ne postoji snimak koji pokazuje da se vratio stepenicama. Ta stvar je jako čudna. Moram da kažem da u celoj priči nešto ne štima. Mnogo je kontroverzi. Gde je ostatak snimaka, ceo taj deo grada je pod kamerama. Neverovatno je da mu se odjednom gubi trag... - navodi Igor i ističe da se divi Nenadu Periši: "On daje jednu umirujuću poruku. Svaka mu čast i divim mu se na tome kako se drži... Ja nisam mogao tako".

- Prvo je od 2:30 do 10h izgubljeno 7,5 sati, a kasnije od 10 do 18 časova, dodatnih 8 sati. To je katastrofalan gubitak vremena za potragu za nestalim licem. Dakle, oni su već u 10 ujutru su bili u policiji i prijavili nestanak. Tada im je rečeno da se raspitaju u bolnicama. Kada su to isproveravali, vratili se u 18 časova u stanicu i rekli da njega nema. Onda je policija počela potragu. To jeste propust prijatelja... - navodi on.

U celoj priči, kako navodi, nešto ne "štima". Mnogo je, kaže on, kontroverzi.

- Ne postoji nijedan snimak na kojem se vidi da on ulazi u vodu. Ne postoji snimak koji pokazuje da se vratio stepenicama. Ta stvar je jako čudna. Moram da kažem da u celoj priči nešto ne štima. Mnogo je kontroverzi. Gde je ostatak snimaka, ceo taj deo grada je pod kamerama. Neverovatno je da mu se odjednom gubi trag... - navodi Igor i ističe da se divi Nenadu Periši: "On daje jednu umirujuću poruku. Svaka mu čast i divim mu se na tome kako se drži... Ja nisam mogao tako".

Za kraj ističe da je ovo još jedan slučaj koji potvrđuje činjenicu da je Srbiji preko potreban Amber alert i registar nestalih osoba.

- Još jednom insistiramo da MUP razmisli o načinu potrage o nestalim ljudima, da nam je potreban Amber alert, da nam je potreban registar nestalih osoba, jer takav registar bi pomogao u potrazi za drugim licima koji nisu dobili ovakvu pažnju javnosti.

