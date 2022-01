NENADU SE ZA PRAZNIK POJAVLJUJE KRST NA ČELU: Progovorio o mladiću iz Koteža koji je babi izvadio oči! NJEGOV OTAC JE BIO KOD MENE

Pančevac Nenad Paunović (34) tvrdi da mu se o velikim pravoslavnim praznicima na čelu pojavljuje krst koji krvari.

- To traje sedam dana, posle toga otpadne ta krasta. Prvi put se pojavio pre 11 godina, kada sma krstio kuma, kada me sveštenik miropomazao - navodi on.

Kako dodaje, on ne smatra da ima bilo kakve moći, već da Bog kroz njega pokušava da komunicira sa ljudima.

- Ljudi koji imaju problema sa nečastivim, dolaze kod mene, kako bi se izvršio egzorcizam, i kako bi se duhom izlečili. Kada stavim ruku na takvu osobu, ona krene da se trese, vriska, galama, treska... To traje do sat vremena... Takvi ljudi se iscele, a nisam ih ja iscelio, nego Gospod Bog - rekao je Paunović.

Paunović je objasnio da se krst na čelu pojavljuje o velikim praznicima, kao što su Bogojavljenje, Uskrs i Božić, što je i danas slučaj.

Govoreći o ljudima koji su, kako kaže zaposeti, imaju nešto nalik epileptičnim našpadima. Paunović kaže da lekari ne mogu da daju dijagnozu za to, što je znak da pomoć treba da potraže u crkvama i manastirima.

- To su razne promene raspoloženja, vi u jednom momentu želite da ubijete nekog, pa sve volite - rekao je Paunović.

Paunović se dotakao i nedavnog ubistva u Kotežu, kada je unuk babi iskopao oči šrafcigerom, dodajući da su u pitanju nečastive sile.

- Otac tog mladića je dolazio kod mene, popričali smo malo po tom pitanju. Imam dva tri takva slučaja, zvali su me iz Bosne, mladić je hteo da izvadi srce babi, to je to, nečastivo - rekao je Paunović.

