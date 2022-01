NEMA NIJEDNOG DOKAZA DA JE MATEJ UPAO U VODU?! Forenzičar otkrio nove detalje istrage TELO MOŽDA NIKAD NE BUDE PRONAĐENO

Časlav Ristić, forenzičar, naglašava da je najveća misterija koja se odnosi na Mateja Periša (27), koji je pre 11 dana nestao u Beogradu, to da li je uopšte upao u vodu.

Mladić iz Splita, podsetimo, nestao je u noći između 30. i 31. decembra, kad mu se nakon izlaska iz kluba "Gotik" gubi svaki trag. Matejeva sudbina za sada je nepoznata, a postoje određene sumnje da se utopio.

Forenzičar Ristić smatra da prijatelji nestalog Splićanina iše nemaju šta bitno da kažu.

- Ukoliko nešto kriju, to su detalji koji su se događali u klubu, dok su sedeli sa svojim društvom. Sve ostalo što se dešava nakon izlaska Mateje i njegovog trčanja po gradu, pa sve do njegovog ulaska u Savu, nema nikakve veze sa onim što se događalo u klubu. Verujem da su rekli policiji sve što znaju. Policija je nakon toga izvršila poligrafski test koji su prošli i nakon toga su pušteni. To ukazuje da nema kriminalnog dela - rekao je Časlav Ristić u uključenju za Jutarnji program Kurir televizije.

foto: kurir televizija

Ristić je istakao da je trenutno najveća misterija gde je Matej upao u vodu i da li je uopšte upao.

- Nije pronađeno mesto gde je upao u vodu i da li je zapravo upao u vodu. To govorim iz razloga jer na poslednjem mestu, na kome je kamera zabeležila Mateja, forenzičari nisu pronašli njegove biološke tragove ili tragove njegove odeće koji bi ukazali da je ušao u reku. Moje dugogodišnje iskustvo mi govori da to što je više dana pretrage manje su šanse da je živ - istakao je forenzičar.

foto: privatna arhiva

Forenzičar nam je otkrio i šta se dešava kad se neko utopi i posle koliko vremena telo ispliva.

- Sve zavisi od okolnosti i od same reke. Mi znamo da na dnu reke i uz obalu ima dosta rastinja, zatim ima dosta otpada, granja i lišća koje je voda tokom vodostaja donela. Tako da sve zavisi kako je upao u vodu. Ako je upao i zakačio se u nekom granju ili rastinju, moguće je da ne ispliva nikad. Mada pošto je voda hladna, ako se samo utopio, telo samo mnogo kasnije ispliva na površinu, posle mesec, a možda čak i dva - rekao je forenzičar.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:14 Hangar u kom se skrivao Matej Periš