ŠOKANTNA ISPOVEST OCA MLADIĆA IZ KOTEŽA KOJI JE BABI IZVADIO OČI: To što je uradio mu izgleda nije bilo prvi put, tražiću DNK test

Desanka Dudić (70), koju je unuk David (24) sumanuto ubadao šrafcigerom i nožem sve dok nije izdahnula, sahranjena je na lokalnom groblju u Crepaji u Banatu, gde je 1991. kupila kuću i želela da živi kad bude u penziji, potvrdio je njen sin Đorđe Dudić.

Otac osumnjičenog Davida kaže da nema želju da poseti sina niti da razgovara s njim, jer je Desanku ubio zverski, baš na njen rođendan.

- Taj dečko nema savest, on se vodio nagonima kao životinja. Nemam želju da ga vidim niti da pričam sa njim. On je u Centralnom zatvoru u Beogradu i verovatno će pokušati da se vadi na ludilo. Afekat može da traje 10-15 minuta, a nikako satima, koliko ja znam. U ovom slučaju, krvavi pir je trajao sat vremena, a on je otišao kod moje majke spreman na to. To što je uradio mu izgleda nije bilo prvi put. Meni se ranije hvalio da je u Železniku nekoga izbo mačetom, ali to nisam shvatao ozbiljno, misleći da izmišlja, dok je javno govorio da je navodno bio član Belivukove grupe - kaže Đorđe Dudić, koji je posle zločina izneo sumnju da David nije njegov sin.

- Najavio sam da ću posle obdukcije i majčine sahrane tražiti DNK analizu radi utvrđivanja očinstva, ali to još nisam uradio. Moram prvo da se izvučem iz dugova i da zaradim novac za to. Raspitivao sam se i dobio informaciju da DNK analiza košta 25.700 dinara - navodi sagovornik.

Na pitanje da li ima želju da Davida pogleda u oči i da ga pita zašto mu je ubio majku, Đorđe kaže da ga je to pitao čim je stigao na mesto zločina, ali da je on samo slegao ramenima i poručio „da mu se može“.

- David nije odrastao uz mene. Deca koju su odrasla uz mene su zdrava. Novinari su me predstavili ocem onoga stvora, iako je taj stvor imao svog oca Dejana, koji ga je odgajao kroz život. Mene je viđao poslednjih nekoliko godina, od tri do pet godina otprilike na par sati, i to da bi tražio novac. Kao i uvek, dosta puta izgovorena laž postaje istina. Dakle, provedeš sa nekim sve zajedno 30 sati i ti si njegov otac?! Provedeš kao sin s nekim 45 godina i dalje si otac onoga ko je s tobom proveo 30 sati sveukupno. Ako novinare interesuje istina i ako poseduju novinarsku čast i etiku, na Fejsbuku mogu da vide moju porodicu i decu koju sam ja odgajao. Ja imam prijatelje među Hrvatima i muslimanima, a on je odrastao u drugačijem okruženju. Za sebe je govorio da je navodno četnik i pričao da navodno hoće da ide da kolje ovoga i onoga - ogorčeno kaže Đorđe Dudić.

Podsetimo, David Dudić se sumnjiči za teško ubistvo za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina, jer je 15. decembra na najsvirepiji način iskapio svoju baku Desanku u njenom stanu u Kotežu. Viši sud u Beogradu mu je odredio pritvor od 30 dana da ne bi uticao na svedoke i ponovio delo koje je zbog monstruoznog izvršenja izazvalo uznemirenje javnosti.

(Kurir.rs/Alo)